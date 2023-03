Österreichischer Stahlbaupreis für Studierende: the next generation

Einreichfrist für Projekt- und Abschlussarbeiten bis 26.4.2023

Wien (OTS) - Bauen mit Stahl ist nachhaltig, effizient und wirtschaftlich. Der Baustoff ermöglicht eine einzigartige Vielfalt an Formen, Spannweiten und scheinbar schwebenden Konstruktionen. Um die Vielseitigkeit und das technische Potenzial des Werkstoffs sowie die Fachkompetenz und Leistungsstärke des österreichischen Stahlbaus aufzuzeigen, schreibt der Österreichische Stahlbauverband seit vielen einen Stahlbaupreis aus, der sich nun auch direkt an Studierende richtet.

Der „Österreichische Stahlbaupreis für Studierende: the next generation“ setzt sich zum Ziel, zukunftsweisende und experimentelle Projekte aus den Studienrichtungen Architektur, Bauingenieurwesen und Kunst zu fördern und öffentlich sichtbar zu machen. Der Preis ist inhaltlich offen für künstlerische Positionen, räumliche Visionen und konstruktive Experimente sowie alles dazwischen. Die Auseinandersetzung mit den Potentialen von Stahl- und Metallwerkstoffen – technische Leistungsfähigkeit und Rezyklierfähigkeit – steht im Vordergrund. Ausgezeichnet werden herausragende studentische Arbeiten, die spannende Welten denken und dabei überzeugende Argumente formulieren, um Stahlbaukultur weiterzuschreiben und in die Zukunft zu tragen.

Eingereicht werden können Projekt- und Abschlussarbeiten, die im Rahmen eines Bachelor- oder Masterstudiums an einer österreichischen Universität in den Studienrichtungen Architektur, Bauingenieurwesen und Kunst entstanden sind. Die Projekte aus vergangenen und laufenden Semestern können in den Kategorien Upcycle & Recycle sowie Raum & Struktur eingereicht werden.

Bewertet werden die Projekte von einer hochkarätigen und interdisziplinären Jury mit Expert:innen und Studierenden aus Kunst, Architektur und Bauingenieurwesen. Die Preisgelder betragen in Summe € 9.000,00 Euro.

Die Einreichfrist läuft bis 26.04.2023, alle Projekte können online auf www.stahlbauverband.at eingereicht werden. Die Preisverleihung findet am 15.06.2023 im Rahmen des Österreichischen Stahlbautags in Graz statt.

Mehr Informationen zum Preis und zu den Teilnahmebedingungen: www.stahlbauverband.at

Über den Österreichischen Stahlbauverband

Der Österreichische Stahlbauverband vertritt rund 100 Mitglieder aus den Bereichen Stahlbau (industriell und gewerblich), Stahlhandel, Stahlerzeugung, Zulieferindustrie, Korrosionsschutz, Interessenvertretungen, Behörden, Prüfanstalten, Technische Büros und Ziviltechniker und ist ein Verein im Sinne des österreichischen Vereinsgesetzes mit Sitz im Fachverband Metalltechnische Industrie.





