TAKEOFF–Limited Edition – Jetzt vorsorgen und Zinsanstieg sichern

Die neue indexgebundene Lebensversicherung der Wiener Städtischen mit einmaliger Prämienzahlung, fixem Versicherungsablauf und limitierter Auflage.

Wien (OTS) - Laut einer aktuellen IMAS-Umfrage hat die Bedeutung der privaten finanziellen Vorsorge mit 90 Prozent ein All-time-high in Österreich erreicht. „Die aktuelle Zinswende ist ein weiterer Schritt in Richtung geldpolitischer Normalität. Steigende Zinsen machen auch die Lebensversicherung attraktiver und den Vermögensaufbau wieder interessant. Mit unserer neuen indexgebundenen Lebensversicherung können Kund:innen profitieren und sich die höheren Zinsen langfristig sichern“, so Manfred Bartalszky, Vorstand Wiener Städtische Versicherung.

Flexible Veranlagung mit Sicherheit und Renditechancen

Eine Veranlagungsmöglichkeit für dieses Zinsumfeld ist die neue indexgebundene Lebensversicherung TAKEOFF–Limited Edition der Wiener Städtischen. Mit der TAKEOFF–Limited Edition sichern sich Kunden nicht nur die aktuell höheren Zinsen für die gesamte Vertragslaufzeit (15 Jahre und 3 Monate), sondern genießen auch die Vorteile einer Lebensversicherung.

Im Hintergrund steht ein Vermögenswert, der sich aus sechs Senior-Anleihen zusammensetzt. Bei Vertragsablauf zum 1. Oktober 2038 werden bei fristgerechter und vollständiger Tilgung des Vermögenswertes, zumindest 140 Prozent* der Einmalprämie inklusive Versicherungssteuer ausgezahlt (Basisauszahlung). Zusätzlich ist ein Ertrag aus dem Aktienbonus** möglich. Dieser orientiert sich am EURO STOXX 50-Aktienindex. Wenn der EURO STOXX 50-Aktienindex am 24. September 2038 über dem Wert vom 30. Juni 2023 liegt, erhöht sich die Basisauszahlung um 10 Prozent** der Einmalprämie inklusive Versicherungssteuer und die Gesamtauszahlung kann sogar auf maximal 150 Prozent*/** steigen.

„Am Ende der Laufzeit können Kund:innen zwischen einer Kapitalauszahlung oder einer monatlichen Rente auf Lebenszeit wählen. Sollte während der Vertragslaufzeit ein Pflegebedarf eintreten, kann ab Pflegestufe 3 – ohne Abschläge oder Nachversteuerung – jederzeit auf das vorhandene Kapital zugegriffen werden“, ergänzt Bartalszky. Im Ablebensfall erhalten Hinterbliebene 105 Prozent der Deckungsrückstellung (101 Prozent ab dem 70. Lebensjahr), mindestens aber die investierte Einmalprämie. Zudem sind Veranlagungsgewinne sowie die Kapitalauszahlung zum Versicherungsablauf einkommenssteuerfrei.

Auf einen Blick

Fixer Versicherungsablauf zum 1. Oktober 2038 (Laufzeit: 15 Jahre, 3 Monate)

Mindesterlebensleistung 140 Prozent der Einmalprämie inkl. Versicherungssteuer bei fristgerechter und vollständiger Tilgung*

Chance auf 10 Prozent Mehrertrag der Einmalprämie inkl. Versicherungssteuer, wenn der EURO STOXX 50-Aktienindex am 24. September 2038 über dem Wert vom 30. Juni 2023 liegt**

Ablebensleistung von 105 Prozent der Deckungsrückstellung (101 Prozent ab dem 70. Lebensjahr), mindestens die eingezahlte Prämie

Keine Kapitalertrags- oder Einkommenssteuer auf die Kapitalleistung bei Vertragsende

Auszahlung am Ende der Laufzeit entweder als lebenslange Rente oder Einmalleistung

Steuerfreier Zugriff – innerhalb der Vertragslaufzeit – auf bis zu 25 Prozent der Prämie

Kapitalzugriff ohne Abschläge und ohne Nachversteuerung bei Pflegebedürftigkeit ab Pflegestufe 3

Ab 6.500 Euro Einmalprämie abschließbar

Achtung, limitierte Auflage! Die Zeichnungsfrist für die TAKEOFF–Limited Edition läuft solange der Vorrat reicht, endet jedoch spätestens am 30. Juni 2023.

* Der Tilgungsbetrag des Vermögenswertes entspricht im Erlebensfall bei Vertragsablauf – sofern die Emittenten der Referenzanleihen sowie der Swap-Partner jeweils ihren Zahlungsverpflichtungen in Form von Zinsen und Tilgung fristgerecht und vollständig nachkommen – der Basisauszahlung in Höhe von 140 Prozent der Einmalprämie inkl. Versicherungssteuer zuzüglich des etwaigen Ertrags aus dem Aktienbonus.



** Der Aktienbonus orientiert sich am EURO STOXX 50-Aktienindex. Liegt der EURO STOXX 50-Aktienindex am 24. September 2038 über dem EURO STOXX 50-Aktienindex vom 30. Juni 2023, erhöht sich die Basisauszahlung um 10 Prozent der Einmalprämie inkl. Versicherungssteuer. Dies bedeutet, dass bei optimaler Entwicklung des Vermögenswertes der Gesamterlös bei Auszahlung der Versicherungsleistung am Ende der Vertragslaufzeit mit 150 Prozent der Einmalprämie inkl. Versicherungssteuer maximiert ist.

Hinweis: Zweck dieser Presseaussendung ist eine kurze und geraffte Information über unser Produkt. Sie enthält kein Angebot im rechtlichen Sinn. Für verbindliche Informationen verweisen wir auf die Antragsunterlagen und die Versicherungsbedingungen.

Zu diesem Versicherungsprodukt gibt es ein Basisinformationsblatt, das bei Ihrem Berater schriftlich oder elektronisch (E-Mail) erhältlich ist. Nähere Informationen sowie die jeweils aktuelle Fassung finden Sie auch auf unserer Website unter wienerstaedtische.at/takeoff.

Die Presseaussendung finden Sie auch unter wienerstaedtische.at.

