Volkshilfe Wien gratuliert Tanja Wehsely zum Minerva Award

Mit großer Freude gratulieren wir unserer Geschäftsführerin, Tanja Wehsely zur Auszeichnung des Minerva Awards in der Kategorie „Role Model – Female Leader 2023“

Wien (OTS) - Sheconomy – Im Rahmen der diesjährigen Minerva Awards wurde die Geschäftsführerin der Volkshilfe Wien, Tanja Wehsely als „Female Role Model“ ausgezeichnet.



Michael Häupl, Präsident der Volkshilfe Wien dazu: „Ich kenne Tanja Wehsely als eine engagierte Kämpferin gegen soziale Ungerechtigkeit und Diskriminierung. Sie hat in ihrem Leben schon mehr als einmal bewiesen, dass sie auch bei anhaltenden Gegenwind, zu ihrer Überzeugung steht und unermüdlich für eine bessere Gesellschaft kämpft. Ich freue mich, dass dein Engagement auch von Seiten der Sheconomy wahrgenommen und goutiert wurde. Hierfür auch ein großes Dankeschön an die Plattform Sheconomy und alle Organisatorinnen.“



Die Vision des Feminismus ist nicht eine „weibliche“ - es ist eine menschliche Zukunft!

– Johanna Dohnal



„Liebe Tanja, die gesamte Volkshilfe und ich gratulieren Dir zum Minerva Award! Du hast dir diese Auszeichnung redlich verdient. Der Minerva Award soll dich daran erinnern, dass Du im Kampf gegen Sexismus und für ein gutes Leben für alle Frauen – zahlreiche Menschen an deiner Seite weißt!“ so Häupl abschließend.



Fotos vom Minerva Award finden sie hier: https://bit.ly/42JfPzJ

