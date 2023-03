Ö3-Verkehrsprognose: Urlauber-Kolonnen auf dem Weg in die Osterferien

Wien (OTS) - Osterzeit ist Reisezeit! Nicht nur ganz Österreich startet in die Osterferien, auch zehn deutsche Bundesländer, darunter Bayern, Berlin und Nordrhein–Westfalen. Hauptreisetag auf Österreichs Straßen ist der Samstag. Zusätzlich sorgt die Frühjahrsmesse in Dornbirn für starken Zustrom.

Aufbruch in den Städten

Ab Freitagmittag bilden sich die ersten Urlauber-Kolonnen auf den Stadtausfahrten der größeren Städte, besonders in Wien, Graz, Linz und Salzburg. In Wien z. B. auf der A23, der Südosttangente, Richtung Graz oder auch auf der Grünberg- und Altmannsdorfer Straße stadtauswärts. In Linz sind die A7, die Mühlkreisautobahn, Freitagmittag mit hoher Wahrscheinlichkeit überlastet, auch die Umfahrungen Ebelsberg und Traun. In Graz die Kärntner- und Straßganger Straße oder etwa auch die Merangasse und Plüddemanngasse stadtauswärts. In Salzburg muss auf der Vogelweiderstraße und Sterneckstraße stadtauswärts mit Wartezeiten gerechnet werden, besonders auf der Münchener Bundesstraße vor dem Baustellenbereich bei Salzburg-Mitte. Erst im Lauf des Nachmittags wird sich der Verkehr beruhigen.

Die Schwerpunktstrecken im Osterreiseverkehr

- In Tirol auf der A13, der Brennerautobahn, Richtung Bozen. Auf der B179, der Fernpass-Straße, ist mit Blockabfertigung vor dem Grenztunnel Füssen und vor dem Lermooser Tunnel zu rechnen. Auch die B169, die Zillertalstraße, kann speziell am Samstag stark befahren sein. Der Brettfalltunnel am Taleingang ist ein Nadelöhr. Wird hier der Verkehr zu stark, muss blockweise abgefertigt werden.

- In Salzburg rechnet die Ö3-Verkehrsredaktion mit Urlauber-Kolonnen auf der A1, der Westautobahn, im Raum Salzburg, streckenweise auf der A10, der Tauernautobahn, und auf der B311, der Pinzgauer Straße, bei Zell am See und Saalfelden.

- In Bayern sehr dichter Reiseverkehr am Großen Deutschen Eck auf der Autobahn A93 zwischen dem Inntal-Dreieck und Kufstein und abschnittsweise auf der Autobahn A8 im Abschnitt München – Rosenheim – Salzburg. Wenn es vor der Grenze Salzburg-Walserberg zu Wartezeiten kommt, ist oft auch die Ausweichstrecke durch Bad Reichenhall überlastet.

- In der Steiermark stark befahren ist zu Ferienbeginn die B320, die Ennstalstraße, im Raum Liezen und auf der Umfahrung Stainach.

- In Ober- und Niederösterreich fahren viele Osterurlauber/innen – von Deutschland kommend – auf der A1, der Westautobahn, Richtung Wien und dann weiter auf der A4, der Ostautobahn, Richtung Budapest, Serbien oder Türkei. Ein kleinerer Auffahrunfall genügt und es baut sich hier rasch ein kilometerlanger Stau auf. Hier wird der stärkste Reiseverkehr dann von Gründonnerstag bis Karfreitag erwartet.

- Mit Wartezeiten rechnen muss man an den Autobahngrenzübergängen Salzburg-Walserberg, Kufstein-Kiefersfelden und kurz nach Suben. In Vorarlberg kommt es vor der Grenze Lustenau Richtung Schweiz immer wieder zu längeren Wartezeiten.

Von Palmsonntag bis Mittwoch erwartet die Ö3-Verkehrsredaktion ruhigere Tage auf den Straßen. Die Reisewelle rollt dann wieder am Gründonnerstag und vor allem am Karfreitag, der ja in Deutschland ein Feiertag ist. Dann wird der Höhepunkt im Osterreiseverkehr erreicht.

Zufahrt zur Frühjahrsmesse in Dornbirn

Im Messequartier in Dornbirn eröffnet am Donnerstag, den 30. März die Frühjahrsmesse. Parkplätze sind ausreichend vorhanden, die Parkgebühr beträgt 5 Euro pro Tag. Zusätzlich gibt es Wiesenparkplätze, die aber nur bei guter Witterung geöffnet werden. Ein Tipp für Autofahrer/innen, die über die A14, Rheintalautobahn, anreisen:

Zwischen den Anschlussstellen Dornbirn-Nord und Dornbirn-West werden die Fahrbahnen saniert und Autobahnbrücken instandgesetzt. Zwei Fahrspuren bleiben pro Richtung für den Verkehr geöffnet. Die Zufahrten über die Anschlussstellen Dornbirn-West und Dornbirn-Süd sind jederzeit möglich. Bei längeren Staus ist zu empfehlen, über das niederrangige Straßennetz zum Messegelände zu fahren, etwa über die L204. Noch empfehlenswerter ist die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln: Ab dem Hauptbahnhof Dornbirn fahren die Landbus-Linien 160, 161 und 351. Die Linie 135 fährt vom Bahnhof Bregenz zur Messekreuzung. Und vom Stadtbus Dornbirn fahren die Linien 201, 205 und 210 zum Messegelände.

Sperre der Pielachtalstraße in Niederösterreich

Die B39, die Pielachtalstraße, ist vom 31. März bis 6. April gesperrt zwischen Obergrafendorf und Rennersdorf. Es müssen entlang dieser Strecke dringend Bäume geschlägert werden. Die Umleitungen führen über Kammerhof nach Bischofstetten zur B29, der Manker Straße, oder über Engelsdorf nach St. Georgen zur B20, Mariazeller Straße.

Osterbaustellen in Wien

Am Franz-Josefs-Kai wird die Tunneldecke der U-Bahn saniert. Damit in den verkehrsberuhigteren Sommermonaten alle Arbeiten abgeschlossen werden können, sind bereits in den Osterferien einige Vorarbeiten notwendig. Vom 1. bis 8. April gibt es deshalb vom Ring kommend nur eine statt drei Abbiegespuren auf den Franz-Josefs-Kai. Auf der Roßauer Lände und am Franz-Josefs-Kai selbst stehen auf Höhe der Augartenbrücke nur drei statt vier Fahrstreifen zur Verfügung. Gleichzeitig ist die U-Bahn-Linie U4 unterbrochen wegen Gleisarbeiten zwischen den Stationen Längenfeldgasse und Meidling. Vom 1. (ab 00.30 Uhr) bis 10. April (Betriebsschluss) müssen die Fahrgäste in diesem Abschnitt auf den Ersatzbus „U4E“ ausweichen. Die Straßenbahnline 31 fährt vom 1. bis 8. April nicht zwischen dem Schottenring und der Klosterneuburger Straße/Wallensteinstraße. Die Wiener Linien empfehlen Fahrgästen, auf die Linien 5, 5B, 33 oder auf die U2 oder U4 umzusteigen. Die Linie 5B fährt dafür in verdichteten Intervallen. Die Linien 1, 18, 62 und die Badner Bahn werden vom 8. bis 10. April kurzgeführt oder umgeleitet. Der Grund ist der Einbau von Liften in der Station Matzleinsdorfer Platz. Und wegen der Sanierung der Donaustadtbrücke fährt die U-Bahn-Linie U2 am 15. und 16. April nicht zwischen den Stationen Stadion und Donaustadtbrücke. Umgestiegen werden kann z. B. auf die U1 oder auf die Schnellbahnlinie S80.

ÖBB-Tunnelsperre nach Ostern

Die ÖBB warten die verkehrsreichen Osterfeiertage ab, bevor dringende und unaufschiebbare Wartungsarbeiten auf der Tauernstrecke beginnen. Vom 12. April bis 17. Mai wird der ÖBB-Tauerntunnel zwischen Salzburg und Kärnten für alle Züge gesperrt. Auch die ÖBB-Tauernschleuse zwischen Böckstein und Mallnitz ist in diesem Zeitraum nicht in Betrieb. Es fahren Ersatzbusse zwischen Bad Gastein und Mallnitz bzw. zwischen Schwarzach-St. Veit und Bad Gastein. Fernzüge von Klagenfurt Richtung Salzburg fahren eine halbe Stunde früher weg. Richtung Klagenfurt kommt es zu Verspätungen von mindestens 30 Minuten.

