Zurich erzielt gutes Ergebnis im Ausnahmejahr 2022

Wien (OTS) - Die Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft (Zurich) hat das außergewöhnliche Geschäftsjahr 2022 gut abgeschlossen und ist in den Prämien wiederum gewachsen. Trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen konnte Zurich den Kundenstock weiter ausbauen und die Kundenzufriedenheit auf ein Rekordniveau steigern.

„In einem außergewöhnlichen Jahr haben wir unseren erfolgreichen Weg fortgesetzt. Trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingung haben wir ein gutes Ergebnis erwirtschaftet und unsere Prämieneinnahmen gesteigert. Wir waren mit großem Einsatz für unsere Kundinnen und Kunden da. Sie dankten es uns mit Rekordwerten bei der Kundenzufriedenheit“, resümiert Andrea Stürmer, Vorsitzende des Vorstandes von Zurich Österreich, das Jahr 2022.

Plus bei Prämieneinnahmen

Mit direkten Prämieneinnahmen von insgesamt EUR 715 Mio. erreichte Zurich ein Wachstum von 2,6%. In der Schaden-Unfallversicherung stieg das Prämienvolumen auf EUR 580 Mio. an. In der Lebensversicherung erzielte Zurich Prämieneinnahmen in der Höhe von EUR 135 Mio., wobei in der fondsgebundenen Lebensversicherung vor allem in den laufenden Prämien ein Wachstum verzeichnet wurde.

Gesamtschadenaufwand und Leistungen in der Lebensversicherung verbessert

Im Jahr 2022 reduzierte sich der Gesamtschadenaufwand brutto trotz Großschäden in der Sparte Feuer gegenüber dem Vorjahr um EUR 7 Mio. auf EUR 391 Mio. Die abgegrenzten Versicherungsleistungen netto in der Lebensversicherung zeigten sich aufgrund geringerer Ablaufleistungen und Rückkäufe mit EUR 159 Mio. um EUR 8 Mio. reduziert.

Kostensatz verringert

In der Schaden-Unfall-Versicherung reduzierten sich die Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb brutto um EUR 1 Mio. Nach Berücksichtigung der Rückversicherungsprovisionen reduzierte sich der Kostensatz netto um 2,2%-Punkte auf 25,3%. In der Lebensversicherung lagen die Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb um EUR 3 Mio. unter dem Vorjahreswert.

Die beschriebenen positiven Kosteneffekte sowie die im Vergleich zum Vorjahr rückläufige Schadenentwicklung führten in der Schaden-Unfall-Versicherung zu einer Reduktion der Combined Ratio brutto (kombinierte Schaden-Kosten-Quote vor Rückversicherungsabgabe) von 100,6% auf 95,9%.

Das versicherungstechnische Ergebnis der Lebensversicherung, in dem auch die Kapitalerträge des technischen Geschäfts enthalten sind, stieg im Vergleich zum Vorjahr um EUR 4 Mio.

Gutes Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Aufgrund der beschriebenen Entwicklungen stieg das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) über beide Abteilungen um EUR 7 Mio. oder 31,4% auf EUR 27 Mio.

Rene Unger, CFO: „Wir haben in einem Jahr, das von Preissteigerungen und Volatilität geprägt war, umsichtig und risikobewusst veranlagt. Das hat sich bezahlt gemacht und so konnten wir für unsere Kundinnen und Kunden wiederum gute Veranlagungsergebnisse erzielen.“

Kundenzufriedenheit auf Rekordniveau

Stürmer: „Die Erwartungen der Kundinnen und Kunden an eine Versicherung orientieren sich an den Erlebnissen aus anderen Branchen. Die Latte liegt also hoch. Wir haben im Jahr 2022 deutliche Fortschritte gemacht, die Kundenzufriedenheit ist auf einem Rekordniveau. Das ist ein Verdienst unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und zugleich ein Ansporn, diesen Weg fortzusetzen.“

Einfachheit, Transparenz und Geschwindigkeit sind neben dem persönlichen Kontakt für Kundinnen und Kunden besonders wichtig. Bereits seit 2014 misst Zurich die Kundenzufriedenheit an verschiedenen Kontaktpunkten. Dabei kommt unter anderem die Methode des Net Promoter Score zur Anwendung. Die Ergebnisse werden mit den verantwortlichen Bereichen besprochen, um daraus Maßnahmen abzuleiten. Im Jahr 2022 konnte so die Kundenzufriedenheit weiter verbessert werden und erreichte ein neues Rekordniveau. Besonders positive Ergebnisse gab es im Jahr 2022 in der Schadenerledigung und in der Beratung.

Die Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft zählt zu Österreichs führenden Versicherungen im Bereich der Schaden-Unfall- und der Lebensversicherung. 1.300 Mitarbeitende betreuen 755.000 Kundinnen und Kunden in allen Bundesländern. Soziale Verantwortung, Nachhaltigkeit sowie Diversität und Inklusion zählen zu den Kernwerten des Unternehmens. Zurich Österreich ist vielfach ausgezeichnet und führt die Marke Zurich und die Direktmarke Zurich Connect.

