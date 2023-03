Tata Communications veröffentlicht JAMVEE™, eine integrierte, vereinfachte cloud-basierte Anruflösung für globale Unternehmen

Orlando, Fl., und Mumbai, Indien,, 28. März 2023 (ots/PRNewswire) - Tata Communications, ein globaler Wegbereiter digitaler Ökosysteme, stellt heute JAMVEE™ vor, eine cloud-basierte Anwendung mit einer integrierten und vereinfachten Sprachanruflösung, die das Mitarbeitererlebnis, sowie die Produktivität mit einfachen Funktionen für die Zusammenarbeit verbessert. Diese End-to-End-Geschäftslösung bietet Mitarbeitern ein hochwertiges Anruf- und Messaging-Erlebnis für die Interaktion mit Kollegen in einem sicheren Netzwerk auf allen Android-, iOS- oder Windows Desktop-Geräten. Mit flexiblen Plänen für Sprachanrufe und Datenroaming ist JAMVEE™ eine kosteneffiziente Lösung für die Bedürfnisse von Unternehmensmitarbeitern.

JAMVEE™ wurde speziell für Mitglieder von Wissens- und Frontline-Teams innerhalb eines Unternehmens entwickelt. Seine einfache Oberfläche ermöglicht es Benutzern, problemlos mit Kollegen in einer „Closed User Group" (CUG) zu telefonieren und zu chatten. Es bietet ebenso Sprachaufzeichnungs-Funktionen. JAMVEE™ kann schnell und nahtlos in Kommunikationsanwendungen von Unternehmen integriert werden.

JAMVEE™ versetzt Unternehmen zusammen mit der eSIM-Lösung MOVE™ von Tata Communications in die Lage, Mitarbeitern auf Geschäftsreisen die kostengünstigste Collaboration-Lösung bereitzustellen, die Benutzerfreundlichkeit, qualitativ hochwertige Sprachanrufe gewährleistet und die Effizienz der Mitarbeiter verbessert.

Sie unterstützt ein schnelleres Onboarding und ist regulatorisch konform mit den Betrugsbekämpfung-APIs, sowie Erkennungs- und Alarmfunktionen, um eine vollständige Gesprächssicherheit zu gewährleisten. Es hilft Unternehmen ebenso dabei, Kostenüberschreitungen zu vermeiden, wenn sie umfangreiche Anwendungen mit umfangreichen Funktionen bereitstellen, die eine gründliche und ausgefeilte Benutzerschulung und technische Infrastruktur erfordern.

„Hybrides Arbeiten ist von Dauer und wird sich weiterentwickeln", sagte Mysore Madhusudhan, stellvertretender Vorstandsvorsitzender, Collaboration and Connected Solutions, bei Tata Communications. „Jede Organisation, die dabei ist, eine hybride Zukunft für ihre Mitarbeiter aufzubauen oder diese zu entwickeln, benötigt Anruflösungen. Nicht jeder Mitarbeiter benötigt jedoch eine vollständige Suite, die in Collaboration-Tools eingebettet ist. JAMVEE™ wurde unter diesem Gesichtspunkt entwickelt. Es bietet eine Reihe von Dienstleistungen und Einrichtungen und stellt gleichzeitig sicher, dass die Investition für das Unternehmen wirtschaftlich ist. JAMVEE™ bietet seinen Mitarbeitern eine schlanke, sichere und skalierbare Kollaborations-Einrichtung und gewährleistet eine viel effizientere vernetzte Belegschaft als zuvor."

Basierend auf der bewährten Expertise und Erfahrung von Tata Communications bei der Bereitstellung und Verwaltung von Cloud-First-Lösungen zur Mitarbeiterbindung, ermöglicht JAMVEE™ es Unternehmen, weiterhin von einem einzigen Ansprechpartner für alle ihre Anforderungen an eine sichere Zusammenarbeit zu profitieren. Klicken Sie hier, um mehr über JAMVEE™ zu erfahren.

Tata Communications ist vom 27 bis zum 30. März 2023 auf der Enterprise Connect (Stand Nr. 200) in Gaylord Palms, Orlando, FL vertreten. Besuchen Sie uns, um zu erfahren, wie wir mit unseren Lösungen wie JAMVEE™ und mehr die globale Zusammenarbeit für Unternehmen anführen.

Informationen zu Tata Communications

Als Teil der Tata Group ist Tata Communications (NSE: TATACOMM; BSE: 500483) ein globales digitales Ökosystem, das die schnell wachsende digitale Wirtschaft von heute in mehr als 190 Ländern und Gebieten vorantreibt. Als vertrauensvoller Wegbereiter ermöglicht das Unternehmen mithilfe von Collaboration- und Connected-Lösungen, Core- und Next-Gen-Konnektivität, Cloud-Hosting- und Sicherheitslösungen, sowie Mediendiensten die digitale Transformation von Unternehmen auf der ganzen Welt anbieten. 300 der Fortune500-Unternehmen zählen zu seinen Kunden. Das Unternehmen verbindet Unternehmen mit 80% der weltweiten Cloud-Giganten. Weitere Informationen finden Sie unter www.tatacommunications.com

