Süffige Innovation: Gösser Helles bringt Frische ins Glas

Das neue Gösser Helles steht für frischen, hellen Biergenuss in einer aufstrebenden Bierkategorie: Helles ist gekommen, um zu bleiben.

Linz/Göss (OTS) - „Das Konsumentenverhalten ändert sich. Ein ausgewogener Lebensstil mit bewussterem Alkoholkonsum wird für viele Menschen quer durch alle Altersgruppen immer wichtiger. Bei Bier greift man besonders gerne zu süffigen, gut trinkbaren und gleichzeitig auch etwas leichteren Bieren“, weiß Michael Wallner, Marketing Director der Brau Union Österreich, aus Marktforschungen.

All dem wird das neue Gösser Helles gerecht. Hell leuchtend in der Farbe und dezent hopfig im Duft, überzeugt das Vollbier mit 4,4% Vol. Alkohol bei einer Stammwürze von 11,1 Grad Plato. Die gut balancierte Bittere und der harmonisch ausgewogene, vollmundige Geschmack verleihen ihm seine besonders gute Trinkbarkeit. Sortentypisch wird ein „Helles“ idealerweise bei 7° Celsius serviert, es passt hervorragend zu kalten Platten, Braten oder Eintopfgerichten. Auch zu mild-würzigen Weichkäsen und halbfesten Schnittkäsen macht es eine gute Figur.

Erhältlich ist das neue Produkt aus der Brauerei Göss ab sofort in der 0,5 l Mehrweg-Flasche und in der 0,33 l Kleinflasche, die auch im neuen, praktischen 12-er Tray verfügbar sein wird. Für einen perfekt gezapften Biergenuss in der Gastronomie gibt es Gösser Helles außerdem braufrisch vom Fass.

Über Gösser

Die Erfolgsgeschichte von Gösser begann vor 160 Jahren. Heute ist Gösser die bekannteste, meistverkaufte und beliebteste Biermarke Österreichs. Auch in Sachen Nachhaltigkeit nimmt Gösser eine Vorreiterrolle ein, so wird in der Brauerei Göss etwa mit Abwärme eines benachbarten Betriebs, Abwärme aus dem eigenen Produktionsprozess und Solarenergie gebraut, außerdem wird Energie eingesetzt, die aus Reststoffen der Brauerei erzeugt wird. Dafür wurde die Brauerei Göss bereits mehrfach ausgezeichnet: Unter anderem mit dem Energy Globe Austria, dem EU Sustainable Energy Award inkl. EU Citizens Choice Award oder dem IEA SHC Solar Award. Außerdem verwendet die Gösser Brauerei heimische Naturprodukte: Brauwasser aus dem eigenen Quellschutzgebiet, Braugerstensorten aus dem Osten Österreichs und Hopfen aus dem südsteirischen Leutschach.

