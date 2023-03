APA und AFP schulten ukrainische Journalist:innen in Fact Checking

Mit digitalen Verifikationsmethoden gegen Desinformation

Wien (OTS) - Gemeinsam mit der französischen Nachrichtenagentur AFP – Agence France Presse hat die APA – Austria Presse Agentur ukrainische Journalistinnen und Journalisten in Methoden der digitalen Verifikation und des Fact Checking geschult. Die Trainings zur Erstellung von Faktenchecks für die Redaktion der ukrainischen Nachrichtenagentur UKRINFORM waren Teil eines Projekts, das vom European Media and Information Fund (EMIF) der Calouste Gulbenkian Foundation gefördert wurde. Ziel des Projekts war es, dem Journalismus in der Ukraine, der im zweiten Kriegsjahr weiterhin mit einer gezielten Flut von Falschinformation konfrontiert ist, digitale Verifikationsmethoden als Werkzeug in die Hand zu geben. Seit Beginn der Schulungen im Herbst 2022 hat UKRINFORM mehr als 60 Faktenchecks in mehreren Sprachen veröffentlicht.

About APA-Faktencheck

Das Team des APA-Faktencheck prüft Texte, Fotos und Videos auf ihre Faktenbasis und liefert eine exakt nachvollziehbare Einschätzung mit transparenter Argumentation und sämtlichen Quellenangaben. Die Produktion erfolgt dabei u.a. in Kooperation mit der Deutschen Presse-Agentur (dpa) und Facebook, wodurch Faktenchecks auch auf der Social-Media-Plattform selbst zur Überführung von Falschinformationen angezeigt werden. Der APA-Faktencheck wurde vom International Fact Checking Network (IFCN) zertifiziert und ist Teil des German-Austrian Digital Media Observatory (GADMO). GADMO ist ein Zusammenschluss führender deutschsprachiger Faktencheck-Organisationen und Forschungsteams mit dem Ziel, gemeinsam Des- und Falschinformationen zu bekämpfen.



Zu den APA-Faktenchecks: Faktencheck | News Verifizieren | APA - Austria Presse Agentur



Rückfragen & Kontakt:

APA - Austria Presse Agentur

Petra Haller

Unternehmenssprecherin, Leiterin Unternehmenskommunikation

Tel.: +43 (0)1 360 60-5710

kommunikation @ apa.at

http://www.apa.at