VTA Geschäftsführer Ing. Mag. Dr. h.c. Ulrich Kubinger als Keynote Speaker beim 4Gamechangers Festival bestätigt.

Täglich trägt Dr. Kubinger dazu bei, das Wasser von mehr als 250 Millionen Menschen weltweit zu reinigen. Am 17.Mai spricht der Visionär auf der Global Stage beim 4Gamechangers Festival.

Rottenbach (OTS) - Der Bundespräsident, der Bundeskanzler aber auch Hollywoodstars wie George Clooney waren bereits Speaker beim 4Gamechangers Festival in Wien. Dieses Jahr wird der VTA Geschäftsführer Ulrich Kubinger zum Fokusthema “Climate Action & Sustainability", sein Wissen rund um die Frage “Wasser - das neue Öl?” vermitteln. Seine umfangreiche Erfahrung und sein tiefes Verständnis der Branche machen ihn zu einem der gefragtesten Speaker in diesem Bereich. Auf Basis modernster Nanotechnologie reinigt die VTA-Gruppe Wasser - hochwirksam und nachhaltig, nach dem Vorbild der Natur und ihrer Kreisläufe.

“Noch schöner als Visionen zu haben ist, sie zu verwirklichen” lautet das Motto des 4Gamechangers Festival und genau das hat Dr. h. c. Ulrich Kubinger gemacht. Er ist ein Visionär, für den der Grundsatz “geht nicht gibt’s nicht” gilt. Kubinger ist Gründer der weltweit tätigen VTA-Gruppe mit Niederlassungen in Österreich, Deutschland, der Tschechischen Republik und der Schweiz. Bereits seit 2003 entwickelt der österreichische Unternehmer und Chemiker innovative Systemprodukte und Technologien, die im Bereich der Abwasser- und Umwelttechnik Maßstäbe setzen. Unter dem Slogan “We Clean Water” trägt die VTA-Gruppe täglich dazu bei, das Wasser von mehr als 250 Millionen Menschen zu reinigen und leistet so einen maßgeblichen Beitrag zum Klimaschutz. Mit den Produkten der VTA wird Energie effizienter genutzt, es können jährlich über 2 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden und auch die Entfernung von kleinsten Mikroplastik Partikeln aus dem Wasser wird ermöglicht. Wasser ist Leben, aber leider ist Wasser auch eine zunehmend knappe Ressource. Mit seinem Einsatz und innovativem Denken trägt Dr. Kubinger tatkräftig dazu bei, eine gute und nachhaltige Zukunft für die Welt zu ermöglichen. So wurde er 2022 mit dem Cross Border Award für vorbildliches Engagement und innovative grenzüberschreitende Zusammenarbeit ausgezeichnet.

Das 4Gamechangers Festival findet seit 2017 in der Marx Halle in Wien statt und wird seit 2022 gemeinsam vom ORF und der ProSiebenSat.1-PULS-4-Gruppe veranstaltet. Auch dieses Jahr können Besucher an drei Tagen Keynotes und Panel-Diskussionen zu wichtigen Themen unserer Zeit hören. Ing. Mag. Dr. h. c. Ulrich Josef Kubinger wird am 17. Mai auf der Global Stage als Keynote Speaker sprechen. Neben ihm sind auch Amal Clooney als Teilnehmerin bestätigt sowie die exklusiven Partner Google, Magenta, Nespresso und die Österreichische Post.

Fireside Chat: Water- the new oil?

Global Stage

Datum: 17.05.2023, 18:10 Uhr

Ort: Marx Halle

Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien, Österreich

Speaker Dr. Ulrich Kubinger CEO VTA Group Jetzt Informieren

