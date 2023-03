Nachhaltige Projektentwicklung: WINEGG startet modernes Wohnprojekt in Wien Floridsdorf

Die ausgezeichnete Mikrolage in Kombination mit der optimalen Infrastruktur sind Grundvoraussetzungen für modernen Lebensraum. Durch unseren Fokus auf Nachhaltigkeit schaffen wir eine langfristige Wertsteigerung unserer Objekte. Die Eigentumswohnungen in der Fahrbachgasse eignen sich daher bestens als Zukunftsvorsorge Hannes Speiser, Prokurist und Leiter Neubauprojekte bei WINEGG 1/2

Auch bei diesem Neubauobjekt streben wir eine EU-Taxonomie-Verifikation sowie die DGNB-Zertifizierung in Gold an Hannes Speiser, Prokurist und Leiter Neubauprojekte bei WINEGG 2/2

Wien (OTS) - Mit dem Spatenstich feierte der Projektentwickler WINEGG Mitte März den ersten Meilenstein zu einem der modernsten Wohnprojekte in Wien Floridsdorf. In der Fahrbachgasse 6-8 entstehen künftig 92 Eigentumswohnungen, die sich durch eine nachhaltige Projektentwicklung und eine hochwertige Ausstattung auszeichnen.

Der 21. Gemeindebezirk bietet ein vielfältiges Freizeit-, Bildungs- und Erholungsangebot für Jung und Alt und macht Floridsdorf zu einem äußerst beliebten Wohnbezirk.

Nun startet die erste Bauphase eines modernen und nachhaltigen Neubauprojekts der WINEGG Realitäten im 21. Wiener Gemeindebezirk. Zukünftig entstehen in der Fahrbachgasse 6-8 insgesamt 92 hochwertige Eigentumswohnungen mit Wohnflächen zwischen 35 und 138 m². Die Ein- bis Vierzimmerwohnungen verfügen über eigene Freiflächen in Form von Loggien, Balkonen, Terrassen oder Eigengärten. Durch die Flexibilität der Grundrisse eignet sich das Wohnprojekt nicht nur für Singles und Paare, sondern nach Wohnungszusammenlegung auch besonders für Familien.

„ Die ausgezeichnete Mikrolage in Kombination mit der optimalen Infrastruktur sind Grundvoraussetzungen für modernen Lebensraum. Durch unseren Fokus auf Nachhaltigkeit schaffen wir eine langfristige Wertsteigerung unserer Objekte. Die Eigentumswohnungen in der Fahrbachgasse eignen sich daher bestens als Zukunftsvorsorge “, so Hannes Speiser, Prokurist und Leiter Neubauprojekte bei WINEGG.

Die Optimierung der Nutzungsdauer der Immobilie, die Energieeffizienz und die Regionalität der Baustoffe spielen in der Projektentwicklung und -realisierung eine wesentliche Rolle. „ Auch bei diesem Neubauobjekt streben wir eine EU-Taxonomie-Verifikation sowie die DGNB-Zertifizierung in Gold an “, ergänzt Hannes Speiser.

Die Lage des Projekts lässt keine Wünsche offen

Direkt vor der Haustüre befindet sich die Bildungsmeile Franklinstraße, die ein ausgezeichnetes Angebot an Schulen, Kindergärten und weiteren Bildungsmöglichkeiten bietet. Durch die Nähe zum Franz-Jonas-Platz profitieren die zukünftigen Bewohner von einer ausgezeichneten Nahversorgung. Nur einen kleinen Spaziergang von der Fahrbachgasse entfernt, befindet sich die Freizeitoase Alte Donau. Zudem liegt der Bahnhof Wien Floridsdorf, an welchem zahlreiche Schnellbahnen, Regionalzüge, Bus- und Straßenbahnlinien sowie die U6 zusammentreffen, gleich ums Eck.

Ausstattung nach höchsten Ansprüchen

In der Ausstattung setzt der Projektentwickler WINEGG unter anderem auf regionale Materialien aus Österreich. Alle Wohneinheiten verfügen über großzügige Verglasungen, hochwertigen Parkettboden aus Echtholz sowie eine Fußbodenheizung. Die Bäder sind mit stilvollen Markenfliesen für Wand und Boden ausgestattet. Das nachhaltige Wohnkonzept wurde durch smarte Technologien, wie der Hausverwaltungsapp „puck“ oder einer Gegensprechanlage über Handy-App, ergänzt. Für mobilen Komfort sorgt die hauseigene Tiefgarage mit E-Ladestationen direkt bei den Stellplätzen. Zudem steht den Bewohnern ein eigener Gemeinschaftsraum mit Garten zur Verfügung. Das energieeffiziente Wohnkonzept wird durch die Integration von Fernwärme sowie einer Photovoltaik-Anlage am Dach verdeutlicht.

Gemeinsam mit den Architekten von SWAP-Architektur und dem Bauunternehmen SWIETELSKY fand Mitte März der Spatenstich für das Bauvorhaben statt. Der Verkauf der Eigentumswohnungen erfolgt exklusiv durch WINEGG Makler.

Über WINEGG

Seit über 20 Jahren ist die WINEGG als Investor, Projektentwickler, Bauträger und Makler tätig. Das Kerngeschäft war in den Anfangsjahren das Zinshaus, doch in den letzten Jahren wurde auch das Bauträgergeschäft im Neubau forciert. Die Immobilien der WINEGG bestechen durch eine hervorragende Mikrolage, eine hochwertige Ausführung und eine nachhaltige Konzeptionierung.

Rückfragen & Kontakt:

epmedia Werbeagentur GmbH

Celine Whyte

Telefon +43 699 171 93 118

celine.whyte @ epmedia.at