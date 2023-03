Bauträger 3SI Immogroup startet Frühlings-Sanierungsoffensive

Attraktive Eigentumswohnungen gelangen in kommenden Monaten in Einzelverkauf

Wir konnten 2022 unser Portfolio um ausgesprochen attraktive Liegenschaften in Wien erweitern, darunter auch jene, an und in denen wir jetzt mit umfangreichen Sanierungsmaßnahmen beginnen Ing. Michael Schmidt | Geschäftsführer 3SI Immogroup 1/3

Alle Objekte werden nach unseren Sanierungsmaßnahmen frischer und moderner erscheinen. Die derzeit freistehenden Wohnungen werden hochwertig saniert und anschließend in den Verkauf gebracht Ing. Michael Schmidt | Geschäftsführer 3SI Immogroup 2/3

Jedes Haus, jede Wohnung, sowohl Alt-, als auch Neubau, erhält durch unser Team ein stimmiges Designkonzept, das wir im Zuge der Sanierung umsetzen. Auch von den Konzepten, die bei diesen fünf Top-Projekten zur Anwendung kommen werden, bin ich bereits jetzt hellauf begeistert! Ing. Michael Schmidt | Geschäftsführer 3SI Immogroup 3/3

Wien (OTS) - Döbling, Währing, Margareten, Leopoldstadt: Nach dem Baubeginn für das Zinshausprojekt in der Landstraßer Hauptstraße 144 startet der Wiener Immobilienentwickler 3SI Immogroup dieser Tage umfangreiche Bautätigkeiten an fünf weiteren Liegenschaften in Bestlagen. Einzelne Wohnungen gelangen schon ab Sommer – hochwertig revitalisiert – in den Verkauf.

Es sind attraktive Adressen, an denen die 3SI Immogroup aktuell in Wien tätig ist. Neben den regulären Großbaustellen, an denen ganze Immobilienprojekte im Alt- und Neubausegment entwickelt werden, saniert der Wiener Immobilienentwickler laufend erworbene Liegenschaften samt den darin befindlichen freistehenden Wohnungen. In den kommenden Tagen beginnen die Arbeiten an Objekten im 2. (Max-Winter-Platz), 5. (Schönbrunner Straße), 18. (Schulgasse) und 19. Bezirk (Radelmayergasse sowie Maulbertschgasse).

Die im vergangenen Jahr von der 3SI Immogroup erworbenen Immobilien in Toplagen Wiens werden nun einer Generalsanierung unterzogen. „Wir konnten 2022 unser Portfolio um ausgesprochen attraktive Liegenschaften in Wien erweitern, darunter auch jene, an und in denen wir jetzt mit umfangreichen Sanierungsmaßnahmen beginnen“ , sagt Ing. Michael Schmidt, Geschäftsführer der 3SI Immogroup. „Alle Objekte werden nach unseren Sanierungsmaßnahmen frischer und moderner erscheinen. Die derzeit freistehenden Wohnungen werden hochwertig saniert und anschließend in den Verkauf gebracht“ .

Die Frühlings-Sanierungsoffensive der 3SI Immogroup beinhaltet neben der Sanierung von Wohnungen, Außen- und Hoffassade sowie vorhandenen Garagen auch Arbeiten an Allgemeinflächen und Stiegenhäusern. Diese werden stilvoll revitalisiert und bei Altbauten mit Lampen, Spiegeln und Fliesen im Stil „Alt Wien“ ausgestattet. Die Erdgeschoßwohnungen der Liegenschaft Max-Winter-Platz werden durch die Schaffung von Gärten zusätzlich aufgewertet.

„Jedes Haus, jede Wohnung, sowohl Alt-, als auch Neubau, erhält durch unser Team ein stimmiges Designkonzept, das wir im Zuge der Sanierung umsetzen. Auch von den Konzepten, die bei diesen fünf Top-Projekten zur Anwendung kommen werden, bin ich bereits jetzt hellauf begeistert!“ , so Schmidt.

Weitere Informationen:

www.3si.at

ÜBER DIE 3SI IMMOGROUP

Die 3SI Immogroup ist ein seit drei Generationen bestehendes Wiener Familienunternehmen, das sich auf die Revitalisierung und Entwicklung von Zinshäusern sowie den hochwertigen Ausbau von Dachböden spezialisiert hat. Neben der Sanierung historischer Bausubstanz trägt die 3SI Immogroup

als Bauträger seit Jahren auch aktiv zu nachhaltiger Wohnraumschaffung im Neubausegment bei.

Das Familienunternehmen mit Sitz in der Tegetthoffstraße 7 zwischen Oper und Albertina hält aktuell über 120 Zinshäuser mit einer Gesamtfläche von mehr als 120.000 Quadratmetern in seinem Bestand. Mit über fünfzig MitarbeiterInnen und jährlichen Investitionen im dreistelligen Millionenbereich zählt die 3SI Immogroup zu den führenden Projektentwicklern in Wien und Graz.

Rückfragen & Kontakt:

Markus Sedlacek, M.A.

AD Consult GmbH

+43 664 1991629

markus.sedlacek @ adconsult.at

Singerstraße 8 / Top 6, 1010 Wien

www.adconsult.at