Das Organisationskomitee der Zeremonie zur Ahnenverehrung in Huangdis Heimatstadt hielt seine Pressekonferenz in Peking ab (FOTO)

Zhengzhou, China (ots) - Am Morgen des 27. März hielt das Organisationskomitee der Zeremonie zur Ahnenverehrung in Huangdis Heimatstadt eine Pressekonferenz in Peking ab und gab bekannt, dass die Zeremonie zur Ahnenverehrung in Huangdis Heimatstadt am 22. April 2023 in Xinzheng, Zhengzhou, Henan, stattfinden wird. Die Zeremonien zur Ahnenverehrung werden online und in Übersee gleichzeitig stattfinden.

Das Thema der Zeremonie zur Ahnenverehrung in Huangdis Heimatstadt im Jahr Guimao (2023) lautete "Frieden, Eintracht und Harmonie mit derselben Wurzel, demselben Vorfahren und demselben Ursprung". Auf dem Programm der Zeremonie standen neun Punkte, die vom chinesischen Staatsrat als nationale Projekte des immateriellen Kulturerbes anerkannt wurden: der Gewehrsalut in der prächtigen Ära, die Einweihung mit Blumenkörben, das Darbringen von Weihrauch mit gereinigten Händen, Anbetungsrituale, das Lesen von Anbetungstexten, das Singen von Gesängen, die Anbetung mit Musik und Tanz, das Beten um den Segen Chinas und die Harmonie zwischen Himmel und Erde. Zu diesem Zeitpunkt übertrugen der CCTV-4 der China Media Group, Phoenix Satellite Television und wichtige Netzwerkplattformen im In- und Ausland die Veranstaltung live und weltweit.

In diesem Jahr wird der Park von Huangdis Heimatstadt nach der Planung und Modernisierung erstmals vollständig eröffnet. Bei der Übertragung der Zeremonie der Ahnenverehrung wird zum ersten Mal ein Panoramablick auf den Bau der Landschaftszone von Huangdis Heimatstadt gezeigt, was ein wichtiger Höhepunkt der Zeremonie ist, der sich von den Veranstaltungen in letzten Jahren unterscheidet. Vorm Beginn der neun Programmpunkte der Ahnenverehrung findet eine einfache, rustikale und feierliche Eröffnungszeremonie des Parks vor dem Tor der Wurzelsuche in Huangdis Heimatstadt statt, die unsere Verehrung für unseren humanistischen Gründer - Huangdi - unterstreicht.

Seit der Einführung der Online-Ahnenverehrungszeremonie im Jahr 2020 haben die Chinesen weltweit die Ehrerbietung für Xuanyuan über das Internet zu einem wichtigen Bestandteil der Ahnenverehrungszeremonie in Huangdis Heimatstadt gemacht. Die Online-Ahnenverehrungszeremonie hat trotz der geografischen und zeitlichen Unterschiede nicht nur eine große interaktive Beteiligung hervorgerufen, sondern auch immer mehr junge Menschen dazu gebracht, der Ahnenverehrungszeremonie Aufmerksamkeit zu schenken und daran teilzunehmen.

In diesem Jahr wurde die Online-Ahnenverehrungszeremonie entsprechend den Anforderungen der großen Zeremonie umfassend aktualisiert und mit neuen Technologien kombiniert.

Die Online-Plattform für die Ahnenverehrung standardisiert die Rituale und Etikette, sorgt für Konsistenz zwischen Online- und Offline-Ahnenverehrung, bemüht sich um eine Ausweitung der Kontextualisierung, Vertiefung, Visualisierung und Interaktion, verstärkt die Wirkung der Netzwerkkommunikation und stimuliert die kraftvolle Synergie des weltweiten chinesischen Gebets für China.

Die Plattform zielt darauf ab, "eine national bedeutende Stätte im Erbe und in der Innovationsbasis der chinesischen historischen Zivilisation" zu errichten, "einen Standort, an dem die Kinder von Yanhuang ihre Wurzeln finden, einen Ort für die Pilgerreise zur chinesischen Kultur, einen Ort für die Erfahrung der chinesischen Zivilisation und einen Ort für die Praxis der chinesischen Volksbildung" bereitzustellen. Die Demonstration der kulturellen Marke basiert auf dem Thema "Tour in Henan · China lesen" und hebt den Charme der "Wurzeln" und "Seele" der Kultur von Huangdi, unserem humanistischen Gründer, hervor. Auf technischer Ebene werden Technologien wie Metaverse und XR (Mixed Reality) eingesetzt, um eine XR-Lichtshow, KI-Videos mit virtueller Technologie, kulturelles IP, SVG-Spezialeffekte, interaktive Spiele und andere Produkte einzuführen, die eine multidimensionale Kommunikation ermöglichen und die Attraktivität und den Einfluss der Zeremonie erhöhen.

