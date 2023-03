Theater, Kabarett, Buchpräsentationen und mehr

Von „Heidi“ in Baden bis „Der glückliche Schmetterling“ in Mistelbach

St. Pölten (OTS/NLK) - Am Mittwoch, 29. März, gastiert das Landestheater Niederösterreich mit „Heidi“ nach Johanna Spyri in einer Inszenierung von Aslı Kışlal im Stadttheater der Bühne Baden; Beginn ist um 16 Uhr. Nähere Informationen und Karten bei der Bühne Baden unter 02252/22522, e-mail ticket @ buehnebaden.at und www.buehnebaden.at.

Im Theater am Steg in Baden wiederum ist am Mittwoch, 29. März, ab 19.30 Uhr als Gastspiel des Teatro Comédie die Komödie „Probier's nochmal!“ von Peter Limburg zu sehen (Regie: Johannes Seilern). Nähere Informationen und Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/86800-630 und e-mail tickets @ beethovenhaus-baden.at.

Im Plenkersaal in Waidhofen an der Ybbs gastiert am Mittwoch, 29. März, ab 20 Uhr Dirk Stermann mit seinem ersten Solo-Programm „Zusammenbraut“, einer Abrechnung mit seinen eigenen Vaterqualitäten. Karten unter www.oeticket.com; nähere Informationen unter 07442/511-104, e-mail andrea.lengauer @ waidhofen.at und www.waidhofen.at.

Am Mittwoch, 29. März, setzt auch die diesjährige „Ybbsiade“ ihr Programm mit dem gebürtigen Regensburger und Wahl-Münchner Markus Stoll alias Harry G und der Niederösterreich-Premiere von „Hoamboy“ fort. Am Donnerstag, 30. März, präsentieren sich dann die Kernölamazonen Caroline Athanasiadis und Gudrun Nikodem-Eichenhardt als „Sexbomb forever“. Beginn in der Stadthalle Ybbs ist jeweils um 19.30 Uhr; Karten unter www.oeticket.com; nähere Informationen bei der Stadtgemeinde Ybbs an der Donau unter 07412/52612 und www.ybbsiade.at.

Im Rahmen des St. Pöltner Kinder- und Jugendbuchfestivals „KiJuBu“ wird am Mittwoch, 29. März, ab 8.30 Uhr im Museum Niederösterreich in St. Pölten ein „KiJuBu“-Tag für Schulen veranstaltet. Neben Kulturvermittlungs-Workshops gibt es dabei auch Lesungen von Christoph Mauz („Selfie-Mania!“), Gabriele Rittig („Herbert & Horst“ und „Finja, ein Hund mit Herz und cooler Schnauze“) sowie Lena Raubaum („Oma Klack macht Schabernack“). Am Sonntag, 2. April, dem „Andersen-Tag“, wartet zudem ab 13 Uhr ein „KiJuBu“-Tag für Familien mit der Kreativstation „Plitsch-Platsch: Experimente mit Wasser“ sowie der Märchen-Roadshow „Freunde aus dem Märchenwald“ mit Christoph Rabl und den Traumfängern. Nähere Informationen bzw. Anmeldungen unter 02742/908090-914, e-mail info @ kijubu.at und www.kijubu.at.

Am Donnerstag, 30. März, folgt ab 18.30 Uhr im Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich in St. Pölten das nächste Zeitzeugen-Forum „Erzählte Geschichte“ mit der Psychotherapeutin und Shoah-Überlebenden Erika Freeman, die mit Ute Maurnböck-Mosser über ihre abenteuerliche Flucht vor den Nazis nach New York, ihre Arbeit als Psychoanalytikerin mit Barbara Streisand, Marlon Brando und Woody Allen sowie ihre wechselhafte Beziehung zu ihrem Geburtsort Wien spricht. Nähere Informationen und Anmeldungen unter 02742/908090-998, e-mail anmeldung @ museumnoe.at und www.museumnoe.at/erzaehltegeschichte.

Im Cinema Paradiso St. Pölten hingegen feiert am Donnerstag, 30. März, ab 18.30 Uhr das Porträttheater „Margarethe Ottillinger: Lassen sie mich arbeiten!“ mit Anita Zieher Niederösterreich-Premiere; der Eintritt ist frei. Bereits ab 10 Uhr gibt es, wiederum bei freiem Eintritt, einen Termin für Schulen. Nähere Informationen bzw. Anmeldungen unter 02742/21400 und 02742/34321, e-mail schule @ cinema-paradiso.at und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.

In der Kulturwerkstatt Tischlerei Melk gastiert am Donnerstag, 30. März, ab 20 Uhr Alfred Dorfer mit „und…”. Nähere Informationen und Karten bei der Wachau Kultur Melk GmbH. unter 02752/54060, e-mail office @ wachaukulturmelk.at und www.wachaukulturmelk.at.

Kabarett gibt es am Donnerstag, 30. März, auch in der Johann-Pölz-Halle in Amstetten, wo sich Marco Pogo ab 19.30 Uhr als „Gschichtldrucker“ präsentiert. Nähere Informationen und Karten beim Kultur- und Tourismusbüro Amstetten unter 07472/601-454 und https://avb.amstetten.at.

Ein weiterer Kabarettabend geht am Donnerstag, 30. März, in der Stadtgalerie Mödling über die Bühne, wo Christoph Fritz mit „Zärtlichkeit" auftritt. Folgetermine: Freitag, 31. März, in der Lössiade in der Absberger Kellergasse in Absdorf sowie Samstag, 1. April, im neuen Varieté-Theater in der ehemaligen Papierfabrik in Klein-Neusiedl. Beginn ist jeweils um 20 Uhr; nähere Informationen und Karten für Mödling unter 0660/8234010, e-mail karten @ diestadtgalerie.at und www.diestadtgalerie.at, für Absdorf unter 0650/8707309 und www.lössiade.at bzw. für Klein-Neusiedl unter 0676/5488663, e-mail info @ papierfabrik-variete.com und

https://www.papierfabrik-variete.com.

Das Kino im Kesselhaus am Campus Krems lädt am Donnerstag, 30. März, ab 18 Uhr zu einer weiteren Runde des Tagebuchslams „Slam B – Poetry Slam“ mit Diana Köhle. Nähere Informationen und Karten unter 02732/908000, e-mail tickets @ kinoimkesselhaus.at und www.kinoimkesselhaus.at.

Am Freitag, 31. März, stellt der Prähistoriker und NÖ Landesarchäologe a. D. Ernst Lauermann ab 18 Uhr im MAMUZ Museum Mistelbach sein neuestes Werk „Die Kelten im Weinviertel. Von Kriegern, Heiligtümern und Druiden“ vor. Das in der Edition Winkler-Hermaden erschienene Werk (ISBN: 978-3-9505166-4-7) fungiert auch als Begleitband zur aktuellen „Kelten“-Ausstellung. Der Eintritt zur Buchpräsentation ist frei; nähere Informationen und Anmeldungen unter 02572/20719, e-mail anmeldung @ mamuz.at und www.mamuz.at.

Ebenfalls am Freitag, 31. März, spricht der Biologe und Verhaltensforscher Kurt Kotrschal ab 19 Uhr im Haus der Wildnis in Lunz am See über das „Ökosystem Wolf“ und die Bedeutung des Rückkehrers für das ökologische Gleichgewicht. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen unter 07486/21122, e-mail info @ haus-der-wildnis.at und www.haus-der-wildnis.at.

Am Freitag, 31. März, zeigen auch Gerhard Walter und Gunkl in der Bühne im Hof in St. Pölten ihr Kabarett-Yin-und-Yang „Herz & Hirn III“, ehe am Samstag, 1. April, das Duo Dr. Bohl „Anabohlika“ präsentiert. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr; nähere Informationen unter 02742/908050, e-mail office @ buehneimhof.at und www.buehneimhof.at; Karten unter 02742/908080-600 und e-mail karten @ buhneimhof.at.

Im Dorfgemeinschaftshaus Mühldorf spielt die Neue Bühne Wien am Samstag, 1. April, ab 20 Uhr die Komödie „Eine giftige Affäre“ von Michael Weger über Liebe, Ehe, Seitensprünge und den unbändigen Drang nach Wahrheit (Regie: Marcus Strahl). Karten im Café ExtraZimmer in Mühldorf unter 02713/824213 und e-mail kaufhaus.hoegl @ gmx.at; nähere Informationen unter www.dorfgemeinschaftshaus.at.

Im Brucker Aktiv Zentrum in Bruck an der Leitha liest Wolfgang Sipöcz am Samstag, 1., und Sonntag, 2. April, jeweils ab 16 Uhr Texte von Heinz Erhardt. Eintritt: freie Spende; Platzreservierungen unter e-mail kontakt @ info-baz.net; nähere Informationen unter www.kultur-bruck.at.

Schließlich spielt Sven Stäcker im Rahmen von „MiMiS Sonntag“ am Sonntag, 2. April, ab 15 Uhr im Stadtsaal Mistelbach für Kinder ab drei Jahren „Der glückliche Schmetterling“, ein phantasievolles Puppentheaterstück über das Lachen und das Traurigsein. Nähere Informationen und Karten unter 02572/2515-4300, e-mail puppentheatertage @ mistelbach.at und www.puppentheatertage.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse