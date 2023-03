Steirisches Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz: FCG-ÖAAB-PersonalvertreterInnen fordern Überarbeitung!

Positive Signale vom Bildungslandesrat für verbesserte Rahmenbedingungen

Graz (OTS) - Mit fast 600 unterzeichneten Unterschriften von betroffenen KinderbetreuerInnen und PädagogInnen unterstreicht die FCG-ÖAAB-Personalvertretung der Stadt Graz ihre Forderungen im Bereich der Kindergärten, den Horten und Krippen. Diese Unterschriften wurden dem steirischen Bildungslandesrat Werner Amon übergeben und in einem positiven Gespräch erörtert. Es herrscht Übereinstimmung, dass es künftig Verbesserungen und positive Rahmenbedingungen für die Arbeit in den Kinderbetreuungseinrichtungen geben wird. Der neue Gesetzesentwurf enthält zwar einige positive Aspekte, wie die jährliche Absenkung der Kinderanzahl in den Kindergärten, jedoch gilt es noch mehrere Knackpunkte zu entschärfen, wie eine angemessene Entlohnung der MitarbeiterInnen und etwa die Vertretungsregelungen, sagt Ursula Kapp, Landesvorsitzende der FCG in der Gewerkschaft Younion. Auch die Younion wird eine Stellungnahme einreichen.

FCG-ÖAAB schafft beispiellose Initiative und Bewegung

Eine aussagekräftige Stellungnahme und knapp 600 Unterschriften, gestartet in einer bislang beispiellosen Initiative von FCG Personalvertreterin Brigitte Monschein-Lind, unterstreicht die Bewegung bei den Betroffenen. Die breite Unterstützung von den MitarbeiterInnen macht deutlich, dass es an der Zeit ist, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Jetzt ist es an der Politik, sich zu bewegen und die Forderungen der FCG-ÖAAB-PersonalvertreterInnen zu erfüllen. „Es gilt für uns sicherzustellen, dass die bestmögliche Betreuung für unsere Kinder gewährleistet ist und alles getan wird, um die Arbeitsbedingungen der MitarbeiterInnen zu verbessern“, so Ursula Kapp und Brigitte Monschein-Lind.

Hier die geforderten 7 Punkte für ein praxistaugliches STKBBG:

• Ein gemeinsamer Verstärkungspool muss geschaffen werden, aus dem alle schöpfen dürfen

• Für einen sofortigen Ersatz muss gesorgt werden, damit eine Entlastung im Falle von Krankenständen, Fortbildungen, Kuraufenthalten, etc. gegeben ist

• Der Betreuungsschlüssel in den Kinderkrippen, Integrationsgruppen und Horten gehört dringend überarbeitet und den heutigen Bedürfnissen angepasst

• Eine angemessene Überschneidungszeit für das gesamte Betreuungspersonal soll unbedingt gegeben sein

• Die Punktezahl muss bei einem Verbleib nach Erreichen des 3. Lebensjahres in der Kinderkrippe nach oben gesetzt und entsprechendes Fachpersonal für Kinder mit besonderen Bedürfnissen zur Verfügung gestellt werden

• Bei Bedarf soll eine individuelle Betreuungsperson (IBP1:1) rasch und unkompliziert in allen Gruppensystemen ermöglicht werden

Rückfragen & Kontakt:

FCG-ÖAAB Personalvertretung der Stadt Graz

Tel. 0676/7906919