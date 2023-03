FP-Teufel: Grüne outen sich einmal mehr als Belastungspartei

Abschaffung der ORF Landesabgabe entlastet Landsleute

St. Pölten (OTS) - „Die Grünen haben sich als unsoziale Belastungspartei geoutet“, kommentierte Niederösterreichs freiheitlicher Klubobmann LAbg. Ing. Mag. Reinhard Teufel die Kritik der Grünen Klubobfrau Krismer an der Abschaffung der ORF Landesabgabe. Die Reaktion der Grünen an der deutlichen Entlastung der Bevölkerung, zeige einmal mehr, dass sich diese Partei nicht um die finanziellen Sorgen und Nöte der Bevölkerung kümmere, so Teufel.

