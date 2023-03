WELT TV berichtet ausführlich live zum dreitägigen Besuch von König Charles III. in Deutschland

Fürstin Gloria von Thurn und Taxis kommentiert das Geschehen für den Nachrichtensender

Berlin (ots) - WELT TV berichtet umfassend live in seiner Nachrichtenstrecke zum Besuch von König Charles in Deutschland von Mittwoch, den 29. März, bis Freitag, den 31. März 2023.

Charles III. und seine Ehefrau Camilla werden am Mittwochnachmittag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit militärischen Ehren vor dem Brandenburger Tor empfangen. Abends ist ein Staatsbankett im Schloss Bellevue geplant. Bundeskanzler Olaf Scholz begrüßt das royale Oberhaupt der Briten am Donnerstag, den 25. März, gemeinsam mit der amtierenden Berliner Bürgermeisterin Franziska Giffey. Im Anschluss wird Charles III. als erster Monarch eine Rede im Bundestag halten. Während seines Aufenthalts wird er verschiedene Termine und Treffen in Berlin, Brandenburg und Hamburg wahrnehmen.

Die WELT-Reporterinnen Alina Quast und Laura Kipfelsberger begleiten die Reise des Königspaars, außerdem geben die WELT-Reporterin Christina Lewinsky und Reporter Achim Unser eine Einschätzung zur politischen Bedeutung des royalen Besuchs. Am Mittwoch und Freitag wird auch Fürstin Gloria von Thurn und Taxis das Geschehen kommentieren und an allen Tagen ist Experte Arndt Striegler zu Gast im WELT Nachrichtenstudio.

