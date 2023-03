Tag der europäischen Autorinnen und Autoren am 27.3.2023

LR Schleritzko: „Junge Menschen lesen aus Freude und um sich selbst zu befähigen, aktuelle Herausforderungen zu meistern“

St.Pölten (OTS) - Der Tag der Autorinnen und Autoren ist eine Initiative der Europäischen Kommission, um jüngeren Generationen das Lesen von Büchern wieder näher zu bringen und sie zu motivieren, die Vielfalt der europäischen Literatur zu entdecken. Diese neue Initiative ist eine Möglichkeit zu zeigen, dass Lesen von Büchern dazu befähigen kann, die aktuellen sozialen und persönlichen Herausforderungen zu bewältigen.

Am Tag der europäischen Autorinnen und Autoren wird außerdem auf die Bedeutung aller Programme und Initiativen zur Leseförderung, die in den europäischen Ländern bereits stattfinden, hingewiesen. Drei parallele Aktivitäten werden durch die Europäische Kommission organisiert: „Laut Lesen – Sessions“ mit Autorinnen und Autoren werden in Schulen abgehalten, Europäische Autorinnen und Autoren reisen in ganz Europa zu Schulen, Bibliotheken und Buchhandlungen, um für das Lesen zu sensibilisieren und eine Konferenz für Leseförderung in Sofia.

Die NÖ öffentlichen Bibliotheken als die größten außerschulischen Lesefördereinrichtungen können neben einem vielfältigen analogen wie auch digitalen Medienangebot sowie mit verschiedenen Veranstaltungen und Workshops zur Steigerung von Lesekompetenzen beitragen. So wird u.a. im September wieder die beliebte Veranstaltungsreihe „Das Land liest“ in ganz NÖ stattfinden und ab Ende April werden in NÖ die Lesemeisterinnen und Lesemeister gesucht.

Auch die Lesekompetenzstelle des Landes „Zeit Punkt Lesen“ hat sich unter dem Motto „Lesen ist mehr“ der Vermittlung einer lebendigen Lesekultur und der Verbreitung eines erweiterten Lesebegriffs verschrieben. „Zeit Punkt Lesen“ entwickelt laufend kreative Angebote und Projekte, die das breite Spektrum von Lesekompetenz zeigen und die Lesemotivation und Lesefreude von Anfang an vermitteln sollen. Dazu gehören u.a. LESEnachtFEST-Materialien oder der Verleih von Lesepicknick-Packages.

Details unter www.treffpunkt-bibliothek.at/presse

