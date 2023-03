AVISO: Übergabe des Militärkommandanten von Salzburg im Beisein von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner

Wien (OTS) - Am Donnerstag, den 30. März 2023, findet in der Schwarzenberg-Kaserne in Wals-Siezenheim die feierliche Übergabe des Militärkommandanten von Salzburg von Brigadier Anton Waldner an Oberst des Generalstabdienstes Peter Schinnerl im Beisein von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und des Landeshauptmanns von Salzburg, Wilfried Haslauer, statt.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten.

Aufgrund der Sicherheitsbestimmungen ist eine Anmeldung bis 29. März 2023, 13:00 Uhr, unter +43 (0)664-622-6304 bzw. rene.auer@bmlv.gv.at verpflichtend.

Ablauf:

10:45 Uhr Antreten der ausgerückten Truppe, Einnahme der Plätze

11:00 Uhr Beginn des militärischen Festakts

Kommandoübergabe Militärkommandant von Salzburg

Zeit & Ort: 10:45 Uhr - Treffpunkt für Medienvertreter beim Haupttor,

Wache der Schwarzenberg-Kaserne, 5071 Wals

Rückfragen & Kontakt:

Major René Auer

Militärkommando Salzburg

Abteilung Öffentlichkeitsarbeit & Kommunikation

+43 (0)664-622-6304

rene.auer @ bmlv.gv.at