Glasfaser: Kunden wählen ihren Internetanbieter

St. Veit (OTS) - Im Görtschitztal, der ersten Glasfaser-Region Kärntens, sind die Errichtungsarbeiten bereits weit fortgeschritten. In den Gemeinden Eberstein, Klein St. Paul und Guttaring konnte sich alle öFIBER-Kunden direkt bei den Internetanbietern über Angebote und Services informieren.

In der Großregion Görtschitztal errichtet die Österreichische Glasfaser-Infrastrukturgesellschaft, gemeinsam mit der Breitbandinitiative Kärnten, offene Glasfaser-Netze. Der Vorteil offener Netze für alle, liegt für öGIG-Projektleiter Christian Trügler auf der Hand: „Offene Netze bieten jedem Kunden auf unserem Netz die Freiheit, zwischen mehreren Internetanbietern wählen zu können.“ Durch den Wettbewerb der Anbieter auf dem Netz entstehen für die Kunden attraktive Preise.

Um die unterschiedlichen Angebote den bestehenden öFIBER-Kunden vor Ort vergleichen zu können, lud die öGIG zu Glasfasermessen ein. Pro Veranstaltung wurden rund 150 Besucher gezählt, darunter auch die Bürgermeister der Gemeinden Eberstein, Klein St. Paul und Guttaring.

„Wir freuen uns über den raschen Projektfortschritt in unserer Gemeinde und können es kaum erwarten, mit Lichtgeschwindigkeit in die Zukunft zu surfen,“ freut sich Gabriele Dörflinger, Bürgermisterin von Klein St. Paul über den Aufschwung in ihrer Gemeinde.

In allen drei Gemeinden sind die Tiefauarbeiten weit fortgeschritten, sodass die ersten Anschlüsse in den nächsten Wochen hergestellt sind. In der Großregion Görtschitztal sind bereits über tausend Haushalte an das öFIBER-Netz angeschlossen. Bis Ende des Jahres soll das gesamte Projekt abgeschlossen werden.

Rückfragen & Kontakt:

Johannes Bergmann, BA M.E.S.

Head of Corporate & Public Affairs

Österreichische Glasfaser-Infrastrukturgesellschaft (öGIG)

Tel: +43 664 965 23 72

Mail: johannes.bergmann @ oegig.at