TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg: „Putzen – eine Kulturtechnik“

Am 2. April um 16.25 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Seit August 2022 ist der Katalog der Menschenrechte um einen Artikel reicher: Das Recht auf saubere Umwelt. Aber was heißt sauber? Woher kommen unsere Vorstellungen von Sauberkeit? Wie machen wir sauber? Unsere Vorstellungen von Hygiene und die entsprechenden Techniken des Putzens haben sich über Jahrhunderte hinweg entwickelt und bekamen entscheidende Impulse aus der Medizin. Heute ist Saubermachen der Motor einer ganzen Wirtschaftsbranche, angetrieben von 54.000 Cremen, Pasten und Flüssigkeiten.

An der Care-Arbeit der Frauen hat sich dadurch jedoch wenig verändert. 1995 errechnete ein Team der Vereinten Nationen den Gesamtwert unbezahlter Frauenarbeit und kam auf ein Drittel der wirtschaftlichen Aktivität weltweit. Einige Forscherinnen setzen den Wert nicht-gewerblicher Haushaltsaktivitäten sogar bei rund 80 Prozent des Bruttoweltprodukts an. Diese TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg beleuchtet die „Alltagsbeschäftigung“ Putzen zwischen OP-Saal und Küche.

„Putzen – eine Kulturtechnik“ ist am Sonntag, dem 2. April 2023, um 16.25 Uhr in der Reihe „Erlebnis Österreich“ in ORF 2 zu sehen.

Gestaltung: Ingrid Bertel

Kamera: Götz Wagner

Schnitt: Rosa Natter

Sprecherin: Sabine Lorenz

Redaktion: Angelika Simma-Wallinger

Gesamtleitung: Markus Klement

