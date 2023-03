Freedom of Mobility Forum – Digitale Live-Debatte am 29. März

Registrierung und Teilnahme auf https://live.freedomofmobilityforum.org/

Wien (OTS) - Das von Stellantis initiierte und von Wavestone als neutralem Dritten moderierte Freedom of Mobility Forum wird am Mittwoch, den 29. März 2023, eine kostenlose digitale Debatte mit einer internationalen Expertenrunde veranstalten, um diese kritische Frage zu diskutieren:



„Werden sich in einer dekarbonisierten Welt nur noch einige wenige Glückliche Mobilitätsfreiheit leisten können?“



Der Live-Webcast beginnt um 14:30 Uhr. Im Sinne einer offenen, faktenbasierten Diskussion ist das Publikum eingeladen, an einer 30-minütigen Q&A-Runde teilzunehmen.



Um sich für die Veranstaltung anzumelden, verwenden Sie bitte den folgenden Link: https://live.freedomofmobilityforum.org/

AGENDA (alle Uhrzeiten MESZ)



14:30 Uhr Übersicht Podiumsteilnehmer und Moderatorin

14:40 Uhr Fakten verstehen

15:05 Uhr Herausforderungen diskutieren

15:30 Uhr Lösungen erkunden

15:55 Uhr Offene Fragen und Antworten

16:25 Uhr Zusammenfassung und Abschluss



Für diejenigen, die nicht an der Live-Sitzung teilnehmen können, wird eine Aufzeichnung auf der Website zur Verfügung gestellt.



Um die Veranstaltung zu verfolgen oder auf Social Media zu teilen, verwenden Sie bitte die Hashtags: #FreedomOfMobilityForum oder #FreedomOfMobility

Bitte besuchen Sie auch die https://www.freedomofmobility.stellantis.com/en.

