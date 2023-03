Insgesamt drei Millionen sahen ORF-Initiative „Bewusst gesund: Unser Herz“

Wien (OTS) - Herz-Kreislauf-Erkrankungen zählen weltweit zu den häufigsten nicht übertragbaren Krankheiten, so auch in Österreich. Rund 32.000 Menschen sterben hierzulande jährlich an Herzinfarkt, Herzschwäche oder Schlaganfall. Die wichtigsten Faktoren für die Herzgesundheit sind Bewegung, Ernährung, Entspannung und Lebensfreude – Faktoren, die jede/r Einzelne selbst beeinflussen kann. Der ORF stellte daher die aktuelle „Bewusst gesund“-Initiative vom 18. bis 25. März 2023 in seiner gesamten Medienvielfalt unter das Motto „Unser Herz“.

Insgesamt erreichten allein die zahlreichen TV-Sendungen der Schwerpunktwoche 3,026 Millionen Zuseher/innen, das entspricht einem weitesten Seherkreis von 40 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren. Die höchsten Reichweiten erzielten dabei „Thema“ (20. März) mit im Schnitt 487.000 Zuseherinnen und Zusehern (18 Prozent Marktanteil), „konkret“ (20. März) mit 423.000 (26 Prozent Marktanteil) und „Stöckl live“ (22. März) mit 386.000 Zuseherinnen und Zusehern (15 Prozent Marktanteil).

Die Sendungen des Programmschwerpunkts sind auf der ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) – vorbehaltlich vorhandener Online-Lizenzrechte – nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar.

