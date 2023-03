FPÖ – Hafenecker: „Schwarz-Grün muss Kuschelkurs gegen Klimaterroristen endlich beenden!“

Heutige Eskalation beweist rasant ansteigende Radikalisierung – Massive Strafverschärfungen sind unabdingbar

Wien (OTS) - „Die Radikalisierung dieser Klimaterroristen, die schon längst den Boden unserer Demokratie und unseres Rechtsstaats verlassen haben, eskaliert immer weiter. Wie lange will die schwarz-grüne Bundesregierung ihren Kuschelkurs gegen diese Extremisten daher noch fortsetzen?“, fragte sich FPÖ-Verkehrssprecher und Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, MA zu den heutigen Aktionen der Klimaextremisten, bei denen die Polizei in Wien laut Medienberichten sogar Pfefferspray und die WEGA einsetzen musste.

Hafenecker erneuerte die seit Monaten erhobene freiheitliche Forderung nach massiven Strafverschärfungen und einer Aufnahme der Klimaterroristen in den Verfassungsschutzbericht. „Es kann nicht sein, dass einige Chaoten regelmäßig zigtausende Autofahrer in den Stau zwingen und es dabei sogar in Kauf nehmen, dass Einsatzfahrzeuge, wie erst vorige Woche in Linz, behindert werden, wodurch auch Menschen zu Schaden kommen können. Für diese irren Aktionen braucht es daher weder Verständnis oder gar Unterstützung, sondern die Härte des Strafgesetzbuches!“, so Hafenecker weiter.

Bewusste Gesetzesverstöße zur Durchsetzung einer politischen Agenda dürften nicht akzeptiert werden: „Diese von absurden Weltuntergangsfantasien getriebenen Extremisten stellen sich außerhalb des demokratischen Diskurses. Das darf weder von der schwarz-grünen Bundesregierung toleriert noch vom polit-medialen Establishment beklatscht werden!“

