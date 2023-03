Saisonstart 2023 im Schlosspark Laxenburg

Wien (OTS) - Mit 1. April 2023 beginnt das Veranstaltungsprogramm im Schlosspark Laxenburg, an dem auch die Wien Holding beteiligt ist, und auch die Fähre und der Bootsverleih am Schlossteich nehmen wieder ihren Betrieb auf. Besucher*innen können das Natur- und Kulturerlebnis mit einer entspannten Bootsfahrt abrunden oder zum Museum Franzensburg übersetzen.



Das Schloss Laxenburg ist die ehemalige Sommerresidenz der Habsburger und die rund 280 Hektar große umgebende Naturlandschaft war das dazugehörende Jagdgebiet. Unter Kaiser Franz II. war es zu einem englischen Landschaftsgarten umgestaltet worden, dem größten in ganz Österreich. Erholungssuchende schätzen heute die Möglichkeit zu ausgedehnten Spaziergängen, und ein 6.000 m² großer Kinderspielplatz mit zahlreichen Spielgeräten ist ein Paradies für die jüngsten Schlossparkgäste.



„Der Schlosspark Laxenburg ist der größte Landschaftsgarten Österreichs und er bietet Freizeiterlebnisse für die ganze Familie. Das heurige Programm umfasst einen bunten Veranstaltungsreigen vor dem Hintergrund einer atemberaubenden Kulisse und in einem bezaubernden historischen Ambiente", so Sigrid Oblak, Geschäftsführerin der Wien Holding.

Kaiserlicher Kunstgenuss in der Franzensburg

Ab 1. April finden wieder täglich um 11.00, 12.00, 14.00 und 15.00 Uhr Führungen durch das Museum Franzensburg statt. Dabei wird den Besucher*innen ein tiefer Einblick in die Geschichte der Habsburgerdynastie gewährt.



Wer es etwas abenteuerlicher mag, ist mit der Führung „Hoher Turm und Dächer“ gut beraten, die bei Schönwetter um 13.00 Uhr und 16.00 stattfindet und einen 360° Panoramablick von der Spitze des Hohen Turms der Franzensburg gewährt.

Historische Parkführungen

Am 2. April starten die historischen Parkführungen im Schlosspark Laxenburg. Dabei können bei einem gemütlichen Spaziergang die einzigartige Entstehungsgeschichte und die vielfältige Botanik des Schlossparks entdeckt werden. Die Führungen finden von April bis Oktober jeweils am ersten Sonntag des Monats statt.

Ab dem Sommer werden auch wieder Mondscheinführungen geboten. Denn die Franzensburg bei Nacht ist ein ganz besonderes Erlebnis. Bei der märchenhaften Führung werden u.a. das Burgverlies und die Gerichtstube erkundet, abgerundet durch einen romantischen Rundgang über den hohen Turm und die Dachlandschaft.

Matinee der Musikschule Laxenburg-Biedermannsdorf

Im malerischen Ambiente des grünen Lusthauses veranstaltet die Musikschule Laxenburg Biedermannsdorf einmal monatlich im April, Mai, Juni, September und Oktober ein Open-Air-Konzert. Schon Kaiserin Maria Theresia, die dieses luftige Lusthaus erbauen ließ, hat einst diesen Pavillon für Kunstgenüsse dieser Art aufgesucht. Besucher*innen können sich während dieser Veranstaltung vom Können der Musikschule überzeugen und den besonderen Geist dieses Ortes im romantischen Schlosspark Laxenburg spüren.



Der erste Termin ist am 9. April von 11.00 bis 12.00 Uhr, die Folgetermine finden jeweils am zweiten Sonntag des Monats statt.

Circus Pikard

Der Circus Pikard gastiert von 6. bis 10. und von 13. bis 16. April im Schlosspark Laxenburg. Mit seiner neuen Show „Einmal um die Welt“ beweist der Traditionszirkus rund um Alexander Schneller, Österreichs jüngstem Zirkusdirektor, wieder einmal, wie sehr eine Show im Zirkuszelt begeistern kann. Neben internationalen Artist*innen geben sich auch die besten österreichischen Akrobat*innen ein Stelldichein in der Manege – stets umrahmt von einer grandiosen Licht- und Tontechnik und einem einzigartigen Ambiente unter dem Sternenzelt.

Kinderabenteuer Waldpädagogik

Was blüht denn da? Und was krabbelt dort unter dem Baum? Bei dieser Führung im Schlosspark Laxenburg gibt es die richtigen Antworten für Groß und Klein! Beim Kinderabenteuer Waldpädagogik steht spielerisches und spannendes Entdecken der Natur am Programm. Der erste Termin findet am 16. April von 11.00 bis 12.30 Uhr statt, die Folgetermine sind jeweils am dritten Sonntag des Monats.

Kaiserliche Nachmittage

In alter Tradition wird der Schlosspark einmal monatlich im April, Mai, Juni und Oktober zum Exerzierplatz der Traditionsregimenter. Besucher*innen können das Dragonerregiment Nikolaus Graf Pejacsevich und das Deutschmeister Schützenkorps an den Originalschauplätzen des Schlossparks bewundern, wie einst schon Generationen der kaiserlichen Familie Habsburg. Der erste Termin ist am 23. April von 14.00 bis 17.00 Uhr, die Folgetermine im Mai, Juni und Oktober.

Mercedes Benz SL Club Treffen

Am 1. Mai findet von 10.00 bis 15.00 Uhr das 37. SL-Club Treffen des Mercedes-Benz SL-Club Austria statt und lässt die Herzen aller Fans automobiler Geschichte wieder höherschlagen. Fahrzeuge dieser Baureihe aus allen Jahrzehnten können an diesem Tag bewundert werden.

Kultursommer Laxenburg: „All we need ist Love“

Ein verhaltensauffälliger Paartherapeut entfesselt ein heilloses Beziehungsdrama. Das Ensemble in diesem „Paartherapeutical“, Adi Hirschal und Angelika Niedetzky, Christian Deix, Pia Baresch, Michelle Härle und Olivier Lendl, brennt füreinander und miteinander durch. Aus früheren, gegenwärtigen und künftigen Verhältnissen entwickelt sich eine irrwitzige Spirale der Leidenschaften, die an Dramatik kaum zu überbieten ist.

Vorstellungstermine gibt es von 18. Juni bis 20. August 2023, jeweils am Samstag und Sonntag mit Beginn 16.30 Uhr.

Die Klangwelle im Schlosspark Laxenburg

Von 17. August bis 9. September 2023 begeistert die Klangwelle im Schlosspark Laxenburg wieder mit einer bombastischen Show aus Wasser, Feuer, Licht, Artistik und Musik. An 12 Veranstaltungsabenden können Besucher*innen in eine faszinierende Welt mit phantastischen Live-Performances, faszinierenden Videoprojektionen, einer spektakulären Lasershow und einzigartigen Wasserspielen eintauchen.



Mehr Infos unter www.schloss-laxenburg.at

Pressefotos:

Das Foto zur Aussendung ist im Pressebereich der Wien Holding unter www.wienholding.at/Presse/Presseaussendungen abrufbar. Honorarfreier Abdruck im Zuge der Berichterstattung unter Nennung des Copyrights.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Bela Hollos

Wien Holding – Corporate Communications

Tel.: +43 1 408 25 69 – 20

E-Mail: b.hollos @ wienholding.at

www.wienholding.at