Weltweitwandern international für Nachhaltigkeit ausgezeichnet

Dem Spezialisten für nachhaltige Wanderreisen wurde als einem der ersten Reiseveranstalter in Österreich das begehrte „Travelife“-Zertifikat verliehen.

Graz (OTS) - „Die Auszeichnung von Travelife ist eine außerordentliche Leistung und wir sind sehr stolz, dass wir dieses Nachhaltigkeitszertifikat tragen dürfen. Seit unserer Firmengründung 1999 ist verantwortungsvoller Tourismus unsere Herzensangelegenheit und ein besonderer Auftrag. Durch die Zertifizierung mit Travelife wird unser Bestreben nun auch offiziell bescheinigt“, freut sich Weltweitwandern-Gründer Christian Hlade über den Erfolg. Als einem der ersten Reiseveranstalter in Österreich wurde Weltweitwandern das international renommierte Travelife Zertifikat verliehen. Die feierliche Verleihung erfolgte im Rahmen der ITB, der weltweit größten Tourismusfachmesse in Berlin. Die Jury lobte dabei ausdrücklich die Unterstützung der internationalen Partner mit dem eigens entwickelten Nachhaltigkeitsprogramm.



Strenges Zertifizierungsverfahren

Die Anforderungen an die Zertifizierung waren hoch: Im Rahmen eines intensiven Bewerbungsprozesses und eines Audits vor Ort haben unabhängige Gutachterinnen die Einhaltung des internationalen Travelife Standards für Reiseunternehmen erfolgreich überprüft. Die Zertifizierungsstandards entsprechen den Kriterien des Global Sustainable Tourism Council (GSTC) und sind vom GSTC formell anerkannt. Die Kriterien sind sehr umfassend und reichen vom internen Nachhaltigkeitsmanagement bis hin zu Partneragenturen, Destinationen, den Reiseaktivitäten, der lokalen Wertschöpfung und der Kommunikation mit den Kund:innen. Alle Dimensionen von Nachhaltigkeit – ökologisch, sozial, ökonomisch – wurden genau analysiert und bewertet.



Mit der Auszeichnung von Travelife bestätigt sich der Weg, den Weltweitwandern seit der Firmengründung 1999 geht. Ursprünglich gegründet von Christian Hlade, um ein Schulprojekt in Ladakh zu finanzieren, wurde das Unternehmen bereits 2009 als erster österreichischer Reiseveranstalter nach TourCert zertifiziert. Es folgten das CSR Tourismus-Siegel sowie der österreichische Staatspreis für Tourismus und weitere Awards. Seit 2022 ist Weltweitwandern auch Teil des EU-Projektes Sustour, in dem mit Reiseveranstaltern aus 35 europäischen Ländern Maßnahmen für Nachhaltigkeit im Tourismus vorangetrieben werden.

