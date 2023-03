BIO AUSTRIA und Akademie der Bildenden Künste Wien präsentieren: "Bio trifft Kunst"

Arbeiten von Studierenden beleuchten Herausforderungen rund um Land- und Lebensmittelproduktion - Superfoods vor der Haustüre ins Rampenlicht gerückt

Wien (OTS) - BIO AUSTRIA und die Akademie der Bildendenden Künste Wien luden am 23. März gemeinsam zur Vernissage in der IG Bildende Kunst in Wien. Präsentiert wurden Projektarbeiten von Studierenden am Institut für das Künstlerische Lehramt, die sich im Rahmen der Lehrveranstaltung „Künstlerische kollaborative Praxis“ ein Semester lang (Wintersemester 22/23) mit Themen rund um die (biologische) Landwirtschaft auseinandergesetzt haben. Fachliche Inputs erhielten die Studierenden zu Semesterbeginn durch themenspezifische Kurzvorträge sowie im Zuge einer Exkursion zu einem Biohof. Die Studierenden wählten anschließend selbständig Themen und Fragestellungen, die sie schließlich in drei Gruppen diskutierten und künstlerisch erarbeiteten: Bedeutung von Boden und Biodiversität, Unabhängigere Agrarwirtschaft und Verantwortungsvoller Konsum. Dabei kristallisierten sich vor allem gleichsam aktuelle wie drängende gesellschaftliche Fragestellungen wie Klimakrise und Biodiversitätsverlust und Ernährungssouveränität als Handlungsfelder heraus.

"Wir freuen uns über die eindrucksvollen und eindrücklichen Ergebnisse dieser Zusammenarbeit mit der Akademie der Bildenden Künste Wien. Die Arbeiten der Studierenden beschäftigen sich in sehr kreativer und anschaulicher Weise mit ganz unterschiedlichen, teils existenziellen Themen. So wird etwa die Übernutzung von natürlichen Ressourcen thematisiert. Gleichzeitig wird der Blick auf den Reichtum der Natur vor unserer Haustüre gerichtet und die umwelt- und klimabezogenen Vorzüge der biologischen Landwirtschaft dargestellt. Wunderbar bunt, kritisch, anregend", resümiert BIO AUSTRIA Obfrau Gertraud Grabmann.

"Die Kooperation mit Bio Austria hat uns die Möglichkeit gegeben, die Inhalte der Lehrveranstaltung aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Durch die intensive künstlerische Auseinandersetzung über ein Semester hindurch, erhielten abstrakte Begriffe wie lokal, regional und Bio ein anderes Gesicht und offenbarte sich die Komplexität dieses Themas. Der entstandene persönliche Bezug und die gewonnenen Erkenntnisse werden die Lehre nachhaltig beeinflussen", betont Carla Bobadilla, Lektorin am Institut für das künstlerische Lehramt in der Akademie der Bildenden Künste.

Die Projektarbeiten der Studierenden sind noch bis 30. März in der IG Bildende Kunst, Gumpendorferstraße 10-12 in Wien ausgestellt und können täglich von 12-18 Uhr bei freiem Eintritt besichtigt werden.

Bilder von der Eröffnung der Vernissage sowie von den einzelnen Projektarbeiten stehen hier zum Download zur Verfügung.

Die Erläuterungen der Studierenden zu den jeweiligen Projektarbeiten sind auf der Website von BIO AUSTRIA einsehbar.

