Hietzing: Kunst-Ausstellung „Rückblicke“ endet am 29.3.

Wien (OTS) - Seit Jänner läuft im Hietzinger Bezirksmuseum (13., Am Platz 2) die Gemälde-Ausstellung „Rückblicke“. Zu sehen gibt es zirka 30 Werke des 1964 geborenen Malers Michael Dvorak, die der Künstler aus Leidenschaft in unterschiedlichen Lebensphasen angefertigt hat. Bereits in jungen Jahren beschäftigte sich der Kreative mit der Herstellung von Gemälden und Zeichnungen. 2010 erkrankte Dvorak schwer und intensivierte später das malerische Schaffen. Mittlerweile produziert Dvorak vor allem abstrahierte Bilder. Jetzt geht die Schau zu Ende: Nur mehr am Mittwoch, 29. März, ist die Besichtigung von 14.00 bis 18.00 Uhr möglich. Der Eintritt ist kostenlos, Spenden werden angenommen. Information: Telefon 877 76 88 (Mittwoch: Nachmittag). Ehrenamtlich geleitet wird das Museum vom Bezirkshistoriker Ewald Königstein. Kontakt per E-Mail: bm1130@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse