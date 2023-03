Ostern mit den ORF-Radios Ö1, Ö3 und FM4: Osterfestspiele Salzburg, „Walek wandert“, „Unter Palmkätzchen“ u.v.m.

Wien (OTS) - Von Literatur über Musik bis hin zu Hörerwünschen – das alles bietet das Osterprogramm von Ö1, Ö3 und FM4.

Am Samstag, den 1. April nehmen in „Logos - Glauben und Zweifeln“ (19.05 Uhr) eine Theologin, ein Experte für antike Handschriften und ein Jurist zum Beginn der Karwoche die biblischen Berichte über den Prozess gegen Jesus von Nazareth unter die Lupe. Das Klassik-Wunschkonzert „Tolle Titel - starke Stücke“ steht am Palmsonntag (2.4.) und am Ostersonntag (9.4.) jeweils ab 13.10 Uhr auf dem Programm von Ö1.

In der Karwoche spricht der Innsbrucker Diözesanbischof Hermann Glettler in den „Gedanken für den Tag“ über die „Kultur der Versöhnung“ – von Montag, den 3. bis Samstag, den 8. April jeweils um 6.56 Uhr in Ö1. „Das Ei“ steht im Mittelpunkt der Ö1-Reihe „Moment – Leben heute“ von 3. bis 7. April, jeweils ab 15.30 Uhr. Vorgestellt werden Organisationen und Institutionen, die sich mit Eiern befassen – von der „International Egg Commission“ bis zur „Eierdatenbank“, es wird der Frage nachgegangen, wieviel Ei die Alltagssprache enthält – von „auf rohen Eiern sitzen“ oder „von ungelegten Eiern sprechen“ bis zu „Eiertänzen“. Weitere Themen sind die Nachhaltigkeit von Eiern, das Ei in Kunst und Design, Eier als Sammelobjekt und – die hohe Schule des Eier-Kochens.

„Die Karwoche in Wien“ von Adalbert Stifter ist am Gründonnerstag, den 6. April ab 11.05 Uhr in den „Radiogeschichten“ zu hören. In „Betrifft: Ostern“ (18.50 Uhr) spricht zu Beginn der drei österlichen Tage die Direktorin der Österreichischen Bibelgesellschaft Jutta Henner über die Kernbotschaft von Ostern.

Die „Matthäuspassion“ steht am Karfreitag, den 7. April ab 19.30 Uhr auf dem Programm von Ö1. In der Aufnahme aus dem Wiener Konzerthaus aus dem Jahr 2019 spielt unter der Leitung von Václav Luks das Collegium 1704, es singen das Collegium Vocale 1704, Tenor Eric Stoklossa (Evangelist), Bass Jan Martinik (Jesus), Lenka Cafourková und Céline Scheen (Sopran), Sophie Harmsen, Susanne Langner und Aneta Petrasová (Alt), Krystian Adam (Tenor), Hugo Oliveira und Tomás Král (Bass).

Elisabeth Orth liest Ostergedichte und Sofia Gubaidulinas „Der Zorn Gottes“

Am Ostersonntag, den 9. April liest Elisabeth Orth in „Du holde Kunst“ (8.15 Uhr) unter dem Titel „Lass das Geheimnis zu dir ein“ Ostergedichte von George Herbert, Bertolt Brecht u. a. Dazu Musik von Theodor Kirchner, Richard Strauss, Max Reger und Joseph Joachim. „Ich habe eine Herzensschatzkiste, die ich täglich mit schönen Erlebnissen und Begegnungen fülle.“, heißt es ab 9.05 Uhr in den „Gedanken“, wenn die Vorarlberger Sopranistin Miriam Feuersinger über ihren Zugang zu Glauben, Religion und ihre Sicht auf das Metaphysische in der Musik spricht.

Am Ostermontag, den 10. April ist in der „Matinee“ (11.03 Uhr) eine Aufnahme von den diesjährigen Osterfestspielen Salzburg zu hören. Das Gewandhausorchester Leipzig spielt unter dem Dirigat von Andris Nelsons Sofia Gubaidulinas „Der Zorn Gottes“ für Orchester und Anton Bruckners 7. Symphonie. Im „Ö1 Küchenradio“ kocht Schauspielerin Katharina Stemberger ab 13.10 Uhr ein Mayonnaisehuhn mit Ofengemüse und hört Musik von Brahms, Eddy Grant und David Bowie. Zum Ausklang des Osterfestes besucht „Memo“ (19.05 Uhr) die Elaia-Christengemeinde in Wiener Neustadt, die unter dem Dach der „Freikirchen in Österreich“ seit 2013 gesetzlich anerkannt ist. Ab 19.30 Uhr ist Georg Friedrich Händels Oratorium „La Resurrezione“, aufgenommen bei den diesjährigen „Resonanzen“, zu hören. Es spielt das Concerto Copenhagen, Leitung und Cembalo: Lars Ulrik Mortensen. Es singen die Sopranistinnen Emöke Maráth (Maddalena) und Eleonora Bellocci (Angelo), Altistin Margherita Maria Sala (Cleofe), Tenor Gwilym Bowen (S. Giovanni) und Bass Mauro Borgioni (Lucifero).

Ostern im Hitradio Ö3

Hitradio Ö3 startet wieder mit der Sendung „Radio Holiday“ in die Osterferien: In der Karwoche (3.-7. April) ist die Kultsendung vormittags von 9.00 bis 12.00 Uhr zu hören, moderiert von Elke Rock. Am Karfreitag (7. April) sendet Hitradio Ö3 kurz vor 15.00 Uhr das Johannes-Evangelium. Tom Walek ist wieder mit Prominenten in den österreichischen Bergen unterwegs: Die Ö3-Sendung „Walek wandert“ ist an den Sonntagen in den Osterferien zu hören. Am Palmsonntag (2. April) wandert Tom mit Sängerin Melissa Naschenweng, am Ostersonntag (9. April) ist er mit Hubert von Goisern unterwegs. Der Ostermontag (10. April) wird auf Ö3 zum Musikfeiertag: Einen ganzen Ö3-Tag lang gibt es die besten Ö3-Hits der 80er-Jahre zu hören, moderiert von Benny Hörtnagl (9.00-14.00 Uhr) und Susi Zuschmann (14.00-18.00 Uhr).

Das FM4-Osterprogramm

In der Osterwoche bittet FM4 die Hörer/innen „Unter Palmkätzchen“ (3.-7.4.). Nina Hochrainer plaudert in der Karwoche jeweils von 14.00 bis 15.00 Uhr mit Anruferinnen und Anrufern: Unterhaltsam und lässig, man darf sich wie im Osternest dabei fühlen. Auch das abendliche Magazin auf FM4 wird in den Osterferien umgefärbt. In der „Homebase Parade“ werden von Montag, den 3. bis Mittwoch, den 5. April jeweils von 19.00 bis 22.00 Uhr Hörer/innenwünsche erfüllt. Am Ostersonntag (9.4.) wird in der Sendung „Hallo FM4“ (13.00 bis 16.00 Uhr) alles über den Eurovision Song Contest 2023 samt aller Jahre davor zu hören sein, inklusive einer Osterüberraschung. Am Ostermontag (10.4.) führen die „FM4 Field Recordings“ (13.00 bis 15.00 Uhr) von Elisabeth Scharang in eine betreute WG für Jugendliche. Die Radioreportage begleitet die Bewohner/innen durch ihren Alltag.

