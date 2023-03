Fünf Verkehrstote in der vergangenen Woche

65 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 26. März 2023

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben zwei Fußgänger, ein Pkw-Lenker, ein Motorrad-Lenker und ein Fahrrad-Lenker bei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstag, 25. März 2023, im Bezirk Bregenz, Vorarlberg, bei dem eine 57-Jährige getötet wurde. Die Fußgängerin überquerte einen Schutzweg, als sie von einem Pkw erfasst und mehrere Meter durch die Luft geschleudert wurde. Der 28-jährige Pkw-Lenker setzte seine Fahrt fort und konnte später ausfindig gemacht sowie für fahruntauglich erklärt werden. Die 57-jährige Fußgängerin verstarb trotz Reanimation noch an der Unfallstelle. Am Wochenende verunglückten zwei Verkehrsteilnehmer tödlich.

Je zwei Personen kamen in der Vorwoche auf einer Landesstraße B, auf einer Gemeindestraße und einer auf einer Landesstraße L ums Leben. Drei Verkehrstote mussten in Oberösterreich und je einer in Niederösterreich und in Vorarlberg beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursache waren in je zwei Fällen Vorrangverletzung und Unachtsamkeit/Ablenkung sowie in einem Fall Alkohol, Drogen oder Medikamente. Ein Unfall war ein Alleinunfall und ein Verkehrstoter war ausländischer Staatsangehöriger.

Vom 1. Jänner bis 26. März 2023 gab es im österreichischen Straßennetz 65 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2022 waren es 68 und 2021 44.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Inneres

Abteilung I/C/10 - Öffentlichkeitsarbeit

Ressortsprecher des Bundesministeriums für Inneres

+43 (0) 1-531 26 – 90 15 60

BMI-Ressortsprecher @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at



Bundesministerium für Inneres

Florian Ammer, BA

Verkehrsdienst/Strategische Unfallanalyse

Tel.: +43-0-59133-982514

florian.ammer @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at