Gaál: Erfolgsbilanz für Energiespar-Beratung von wohnpartner im Gemeindebau

Das Nachbarschaftsservice im Wiener Gemeindebau organisiert kostenlose Beratungsabende mit niederschwelligem Zugang

Wien (OTS) - Mit Tipps & Tricks zum Gas- und Stromsparen tourte das Nachbarschaftsservice wohnpartner einen Monat lang durch die Gemeindebauten, um beim Senken der Kosten und des Verbrauchs von Energie zu unterstützen. Weitere Termine sind für Herbst bereits in Planung.

Vizebürgermeisterin, Frauen- und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál, die beim Energiespar-Abend in Favoriten dabei war, zeigte sich vom niederschwelligem Zugang begeistert: „Als Wohnbaustadträtin ist es mir wichtig, dass sich die Wienerinnen und Wiener auch in herausfordernden Zeiten in ihrem zuhause wohlfühlen. Die kostenlose Beratung bietet Hilfe zur Selbsthilfe. Denn der richtige Umgang mit Energie entlastet nicht nur die Umwelt, sondern hilft auch unnötige Kosten zu verhindern. Einfache Tipps wie das jährliche Entlüften der Heizkörper, das regelmäßige Abtauen der Gefrierfächer und die konsequente Verwendung von LED-Lampen helfen bereits das Haushaltsbudget zu entlasten.“

Angesichts der stark gestiegenen Kosten für Strom und Gas ist der effiziente Verbrauch von Energie wichtiger denn je. Damit das Haushaltsbudget in Balance bleibt, veranstaltete das Nachbarschaftsservice wohnpartner Energiespar-Abende in Gemeindebauten quer durch ganz Wien. Denn der Energieverbrauch lässt sich deutlich senken, wenn bekannt ist, wo die Strom- und Gasfresser im Haushalt lauern. Insgesamt wurde an acht Abenden in acht verschiedenen Bezirken umfassend informiert.

Wissen stand daher auch bei den Info-Abenden im Mittelpunkt. Wem ist schon bewusst, welche Aktivitäten im Haushalt wahre Stromfresser sind? (Antwort: Kochen, Trocknen, Bügeln). Wie viel Wasser eine Person pro Tag im Durschnitt verbraucht? (Antwort: 130 Liter) Und wie viel Prozent der Heizkosten durch ein Absenken der Raumtemperatur um zwei Grad gespart werden können? (Antwort: Zwölf Prozent!). Das Fazit der zahlreichen interessierten Mieter*innen bei den Terminen bringt es auf den Punkt: „Wissen rund ums Energiesparen ist bares Geld wert!“



wohnpartner informiert über Hilfs- und Unterstützungsmaßnahmen

Sollte die Begleichung der Rechnungen trotz aller Einsparungen immer noch eine Herausforderung sein, berät wohnpartner auch zu möglichen Unterstützungsmaßnahmen seitens der Stadt Wien bzw. anderen Stellen. In Frage kommt etwa der „Wiener Wohnbonus“, der „Wiener Energiebonus“, der „Wohnschirm Energie“ und andere Hilfsmaßnahmen. Speziell im Gemeindebau gibt es zusätzliche Maßnahmen wie den „Gemeindebaubonus“, der im Sommer an alle Mieterinnen und Mieter ausgezahlt wird, der „Stufenbonus“ bei Mieterhöhungen, erleichterte Vereinbarungen bei Mietrückständen und zusätzliche Wohnungssicherungsmaßnahmen.

Aufgrund des großen Interesses plant wohnpartner weitere Energie-Beratungstermine zum Beginn der Heizsaison im Herbst. Der Besuch der Veranstaltungen steht allen Wienerinnen und Wienern kostenlos zur Verfügung.

wohnpartner-Bereichsleiterin Claudia Huemer: „Das Nachbarschaftsservice wohnpartner steht den Mieterinnen und Mietern im Gemeindebau in dieser herausfordernden Zeit gerne mit Rat und Tat zur Seite. Der achtsame und sparsame Umgang mit Energie-Ressourcen schont die Umwelt und das Geldbörserl gleichermaßen.“

Über wohnpartner

Gemeinsam mit den Bewohner*innen entwickeln die rund 160 wohnpartner-Mitarbeiter*innen an 29 Standorten vielfältige Initiativen, um das Zusammenleben und die gute Nachbarschaft im Wiener Gemeindebau zu fördern und weiter zu verbessern. Darunter sind die Begrüßungs-Initiative „Willkommen Nachbar!“, der 1. Wiener Gemeindebauchor oder die wohnpartner-Grätzl-Zentren. Zudem vermittelt wohnpartner bei Konflikten, führt kostenlos Mediationen und soziale Beratungen durch. 2020 feierte die Serviceeinrichtung der Stadt Wien ihr zehnjähriges Jubiläum. www.wohnpartner-wien.at

