Tierschutz Austria startet jährliche Osterkörbchen-Aktion

Befüllen Sie das Osterkörbchen eines Tieres im Tierschutzhaus Vösendorf

Vösendorf (OTS) - Wie jedes Jahr startet auch heuer wieder zugunsten der über 1.200 Tiere im Tierschutzhaus Vösendorf die Osterkörbchen-Aktion. Dabei handelt es sich um kein gewöhnliches Osterkörbchen, denn statt mit bunt bemalten Eiern und Schoko-Osterhasen, haben auch heuer wieder tierliebe Menschen die Möglichkeit mit ihren Spenden die Körbchen der tierischen Schützlinge zu befüllen.

Für viele Tiere ist es nicht das erste Ostern im Tierschutzhaus. So verbringt unter anderem Mischlingsrüde Erwin schon seit neun Jahren das Frühlingsfest in Vösendorf. "Auch zu Ostern wünschen sich unsere Schützlinge nichts mehr als ein Für-Immer-Zuhause. Bis dahin erleichtern unsere Tierpfleger:innen ihnen das Warten, in dem sie die Tiere liebevoll pflegen, medizinisch versorgen, ihnen die fehlende Zuwendung schenken und ein temporäres Zuhause bieten, in dem es ihnen an nichts fehlt,“ erzählt MMag. Drin. Madeleine Petrovic Präsidentin des Wiener Tierschutzvereins (Tierschutz Austria)

Bis inklusive Ostermontag, 10. April 2023, gibt es die Gelegenheit, den tierischen Bewohnern des Tierschutzhauses durch eine Spende zu Ostern eine große Freude zu bereiten:



