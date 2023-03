AVISO: Pressekonferenz von ÖGB, AK und Gewerkschaften: Perspektive für Fachkräfte in der Elementarbildung schaffen

Aus- und Weiterbildungsoffensive in den Kindergärten für Pädagog:innen und Assisten:innen

Wien (OTS) - Die Bedeutung von Kindergärten als grundlegende Bildungseinrichtungen ist wichtiger denn je, aber akut bedroht. Berufstätige Eltern müssen sich darauf verlassen können, dass ihre Kinder während ihrer Arbeitszeit nicht nur in guten Händen sind, sondern auch in ihrer Entwicklung und Bildung wichtige Schritte machen können.

Allerdings hängt die Zukunft der Kindergärten maßgeblich von den Perspektiven für die Beschäftigten ab. Seit Jahren fordern AK und ÖGB verbesserte Rahmenbedingungen für Pädagog:innen und Assistent:innen in der Elementarbildung, um sicherzustellen, dass diese gerne und gesund in diesem Bereich arbeiten können.

Um auf ausreichend Fachkräfte zählen zu können, präsentieren AK und ÖGB nun konkrete Vorschläge für eine österreichweit einheitliche Aus- und Weiterbildungsoffensive.





Bitte merken Sie vor:

Hohes Potential in der Elementarbildung ausschöpfen – Perspektive für Fachkräfte schaffen

Donnerstag, 30.03.2023, 10:00 Uhr

Ort: Presseraum EG, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien

Bitte melden Sie sich bis zum 29.03.2023 per E-Mail unter presse@oegb.at zur Pressekonferenz an.





Teilnehmerinnen

Korinna Schumann, Vizepräsidentin und Bundesfrauenvorsitzende des Österreichischen Gewerkschaftsbundes

Renate Anderl, Präsidentin der Arbeiterkammer Wien

Judith Hintermeier, Bundesfrauenreferentin der younion _ Die Daseinsgewerkschaft

Karin Samer, Betriebsrätin der Kinderfreunde Wien, GPA

Melinda Hiebinger, Betriebsrätin Kinderfreunde Wien (Assistent:innen), vida

Elke Larcher, Bildungsexpertin der Arbeiterkammer Wien





Sie können die Pressekonferenz auch via Livestream unter https://youtube.com/live/3ZBmAgXiLUk mitverfolgen. Fragen richten Sie bitte via E-Mail an tanja.holz@oegb.at.

Wir würden uns freuen, eine/n Vertreter:in Ihrer Redaktion bei der Pressekonferenz begrüßen zu dürfen.

