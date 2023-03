ÖVP-Thaler zu Verbrennermotor-Einigung: "Leise Stimme der Vernunft doch noch gehört"

Brüssel (OTS) - "Ich bin sehr froh, dass wir unserer Leitindustrie doch nicht die (Auto-)Tür vor der Nase zugeschlagen haben", zeigt sich Barbara Thaler, die stellvertretende Verkehrssprecherin der Europäischen Volkspartei (EVP) im EU-Parlament, erleichtert über das Ergebnis, den Verbrennungsmotor nun doch nicht komplett zu verbieten. "Das ist ein erster Schritt raus aus der reinen Verbotspolitik. Die leise Stimme der Vernunft wurde doch noch gehört", sagt Thaler.

Barbara Thaler führt aus: "Ich bin zuversichtlich, dass in Zukunft Verbrenner- und Elektroautos nebeneinander existieren werden und gemeinsam zur CO2-Reduktion beitragen. Beide Technologien ergänzen sich, sie schließen sich nicht aus. Es ist ein gutes Zeichen für Europa und ein wichtiger Schritt in Richtung Technologieneutralität."

"Nun gilt es dranzubleiben und die Tür ganz aufzustoßen. Wie wird diese Klausel für eine Extrakategorie von E-Fuels genau aussehen? Was ist mit Biokraftstoffen? Wie wird honoriert, dass hunderte Millionen von Autos in der EU durch nicht-fossile, flüssige Kraftstoffe CO2-neutral werden können, ohne, dass dafür extra neue Infrastruktur gebaut werden muss? Immer noch gilt ein Elektroauto per Gesetz als "sauber", ganz egal mit welchem Strom es geladen wird", erklärt Thaler.

"Wir haben im Europaparlament um 18 Stimmen (von 705) die Abstimmung zur Technologieneutralität verloren. Ich bin sehr dankbar, dass der Rat, mit Unterstützung durch unseren Bundeskanzler Karl Nehammer, den ersten Schritt in Richtung Wahlfreiheit für Bürger:innen und Unternehmen geschafft hat. Das ist eine entscheidende Säule in der Marktwirtschaft europäischer Prägung", so Thaler.

"Damit sagen wir Ja zu Innovation und Weiterentwicklung, Ja zu europäischen Arbeitsplätzen und natürlich Ja zur Emissionsreduktion", sagt Europaabgeordnete Thaler abschließend.

