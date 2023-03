Wiener Gusto: Blühende Obstbäume in Laxenburg

Wien (OTS) - Blühende Bäume auch auf den Landwirtschaftsflächen der Stadt Wien in Laxenburg: Im Herbst 2021 und 2022 wurden insgesamt 350 Obstbäume gesetzt. Da die Bäume im Herbst ihre Blätter verlieren und die ganze Energie in die Wurzelbildung stecken, ist das die ideale Zeit zum Einpflanzen.

Gerade jetzt beginnen die ersten Obstbäume, konkret die Marillen, zu blühen. Durch die Farbe und den süßlichen Duft locken die Obstbäume Bienen und andere Bestäuberinsekten an, die erst dafür sorgen, dass der Obstbaum später Früchte tragen wird. Gepflanzt wurden verschiedene Sorten von Kirschen, Marillen, Zwetschken, Birnen und Äpfel. „Die Bäume werden rein biologische bewirtschaftet – das trägt zur Artenvielfalt bei und hält auch den Boden auf unseren Flächen gesund“, betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Neue Wiener Gusto-Produkte

Die Früchte der Bäume sollen in den nächsten Jahren das Sortiment der stadteigenen Bio-Marke „Wiener Gusto“ erweitern: So soll es Bio-Tafelobst sowie Saft- und Ciderprodukte aus dem Obst aus Laxenburg geben. „Mit Wiener Gusto ist Wien sind wir die einzige Großstadt mit Bio-Produkten aus eigener Produktion. Die Produkte sind 100 Prozent biologisch und aus regionaler Produktion und durch kurze Transportwege ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz und zur Versorgungssicherheit unserer Stadt“, so Jürgen Czernohorszky.

Über die Marke „Wiener Gusto“ sind bereits verschiedene BIO-Mehle, BIO-Erdäpfeln, BIO-Leinöl und unterschiedliche Wildfleischvariationen erhältlich. Kürzlich dazu gekommen sind BIO-Berglinsen.

In den nächsten Jahren sind weiters BIO-Sonnenblumenöl und BIO-Tofu geplant. Auch in der Tierhaltung werden mit der Freilandhaltung von BIO-Landschweinen und BIO-Rindern (Mutterkuhhaltung) schon bald neue Akzente gesetzt.

Unter www.wienergusto.at sind die Produkte auch online bestellbar sowie bei einem Stand im Lainzer Tiergarten und Ab Hof im Shop in Laxenburg erhältlich.

