87. Landesversammlung der Grünen Wien unter dem Motto „Aufbäumen für Wien“

Wien (OTS) - Unter dem Motto „Aufbäumen für Wien“ startete heute Vormittag die 87. Landesversammlung der Grünen Wien im Bildungszentrum der AK Wien. „Aufbäumen ist unser Grüner Leitgedanke für die zweite Hälfte der Rot-Pinken Legislaturperiode. Aufbäumen heißt sich auflehnen – etwa gegen das alte Denken in dieser Stadt, das einer klimagerechten Zukunft im Weg steht. Aufbäumen heißt aber auch, selbstbewusst zu sein und Lösungen aufzuzeigen. Und Aufbäumen bedeutet gerade in der Stadt auch: Voller Einsatz für das Klima, und für mehr Bäume in der Stadt“, erklärt Parteivorsitzender Peter Kraus das Motto in seiner Rede. Parteivorsitzende Judith Pühringer ergänzt: „Aufbäumen bedeutet für uns auch, aufzustehen gegen Hetze und Rassismus – gerade angesichts der schwarz-blauen Regierung in Niederösterreich und den hetzerischen Aussagen vom Wiener ÖVP-Chef Karl Mahrer.“

Eine Stadt für Menschen fordern die Grünen anhand von mehreren konkreten Beispielen: Etwa auf der Zweierlinie, wo bedingt durch die derzeitige U-Bahnbaustelle eine Jahrhundertchance bestünde, diese zur klima- und menschenfreundlichen Prachtstraße umzubauen. Auch die Äußere Mariahilferstraße könnte nach dem Modell der Grünen Erfolgsgeschichte Mariahilferstraße umgebaut werden, die Innenstadt verkehrsberuhigt und der Naschmarktplatz zu einem Park umgestaltet werden. „Die Zweierlinie bietet nicht nur eine historische klimapolitische Möglichkeit, sondern steht auch sinnbildlich für mutige Grüne Politik. Denn Innovation bedeutet immer auch soziale Innovation – und bei der Jahrhundertchance Zweierlinie geht es um die zentrale Frage, wie wir öffentlichen Raum gerecht verteilen“, sagt Judith Pühringer.

Arbeitsmarktpolitisch richtet Pühringer den Fokus auf die immer noch vorherrschenden Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern und die aktuelle Debatte zur 35-Stundenwoche. „Es geht darum, Erwerbs- und Sorgearbeit gerecht zu verteilen. Wir werden daher die Stadt Wien weiterhin in die Pflicht nehmen, endlich zeitgemäße Arbeitszeitmodelle zu entwickeln und damit auch dem Personalmangel entschlossen entgegenzutreten“, so Pühringer. „Denn genau diese Verbindung aus Klimaschutz und zeitgemäßer Sozialpolitik machen den Grünen Kompass aus, den diese Stadt braucht.“

Die Grünen Wien setzen sich auf der Landesversammlung auch mit den Klimaprotesten auseinander. Die Klimaaktivst:innen Lena Schilling (Jugendrat), David Sonnenbaum (Letzte Generation) und Rosa Novy (Grüne Jugend) diskutieren gemeinsam mit Judith Pühringer und dem Nationalratsabgeordneten Lukas Hammer zum Thema „Unser Klimakampf geht weiter“.

Auf der Landesversammlung werden bis zum frühen Abend heute noch 2 neue Mitglieder für den Erweiterten Bundesvorstand und 29 Delegierte sowie 8 Ersatzdelegierte für den Bundeskongress gewählt.

