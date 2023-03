AVISO: Verteidigungsministerin Tanner eröffnet Black Hawk-Hangarvorfeld in Langenlebarn

Wien (OTS) - Am Montag, den 27. März 2023, wird das neu errichtete Vorfeld „Apron IV“ der Black Hawk-Halle IV am Fliegerhorst Brumowski in Langenlebarn von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner eröffnet.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten.

Aufgrund der Sicherheitsbestimmungen ist eine Anmeldung bis 26. März 2023, 15:00 Uhr, unter +43 (0)664-622-3076 bzw. presse.niederoesterreich@bmlv.gv.at verpflichtend.

Ablauf:

11:00 – 11:30: Eröffnungszeremonie Vorfeld "Apron IV" der Halle IV

Zeit & Ort:

Ab 10:45 Uhr Treffpunkt beim Kaserneneingang (Wache) des Fliegerhorst Brumowski, 3425 Langenlebarn

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Landesverteidigung

Militärkommando Niederösterreich/Presse

+43 664-622-3076

presse.niederoesterreich @ bmlv.gv.at