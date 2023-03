Stocker: „Kanzler Nehammer arbeitet für Österreich, andere nur gegeneinander“

Beim EU-Rat setzt sich Bundeskanzler Karl Nehammer für den Grünen Verbrenner und eine strengere Migrationspolitik ein, andere beschäftigen sich mit Schlechtreden und Streitereien

Wien (OTS) - „Bundeskanzler Karl Nehammer arbeitet für Österreich, andere nur gegeneinander. Mehrmals hat Österreich in den vergangenen Monaten die Agenda des EU-Rates maßgeblich mitbestimmt. Auch diesmal stehen die Themen Verbrenner-Aus und Migration auf der Tagesordnung des EU-Gipfels. Das zeigt, dass der Bundeskanzler sehr erfolgreich dabei ist, die großen Themenkomplexe gemeinsam mit Österreichs EU-Partnern anzugehen. Jene in Österreich, die immer wieder lautstark Kritik an den Positionen des Bundeskanzlers üben, sind diejenigen, die sich hauptsächlich mit sich selbst beschäftigen und keinen konstruktiven Beitrag für dieses Land leisten. In anderen Parteien kandidieren bald alle Mitglieder für den Parteivorsitz und widmen sich ansonsten nur noch dem Schlechtreden und Streitereien. Die Handschlagqualität und die parteiübergreifende Zusammenarbeit, die Karl Nehammer mit sich bringt, wird nicht nur im Inland, vor allem aber auch im Ausland, geschätzt. Er ist ein Garant dafür, dass Österreich in der EU Gehör findet und ein Partner auf Augenhöhe ist“, so der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker.

„Wichtig ist, die Chancen als solche zu erkennen und zu nützen. Als vor einigen Jahren das Verbrenner-Aus ausverhandelt wurde, war die Technologie der Grünen Verbrenner noch nicht so weit. Nun ergreift Kanzler Nehammer diese Chance, nicht nur mit Verboten und Regulationen die klimaneutrale Transformation voranzutreiben, sondern auch die Forschung zu fördern und für Innovationen offen zu sein. Dass sich da eine breite Allianz gemeinsam mit Italien und Deutschland gebildet hat, zeigt, dass dieser Schritt der richtige ist. Ich bedanke mich daher beim Bundeskanzler für die Initiative. Die Volkspartei und Karl Nehammer sind sowohl in Österreich als auch in der EU weiterhin die treibende Kraft und die Stimme der Vernunft, wenn es darum geht, praktikable Lösungen für die Bevölkerung auf den Weg zu bringen“, so Stocker abschließend.

