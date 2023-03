COSRX gibt bekannt, dass die TikTok Viral Skincare Produkte in den Amazon Frühjahrsangeboten 2023 enthalten sein werden

London, 24. März 2023 (ots/PRNewswire) - COSRX, Derm Lieblings-Hautpflegemarke, freut sich, die Aufnahme ihrer Heldenprodukte in die Amazon Spring Deals 2023 bekannt zu geben. Der Verkauf findet vom 27. bis 29. März statt und bietet eine Reihe von COSRX's TikTok viralen Hautpflegeprodukten zu reduzierten Preisen.

COSRX ist bekannt für seine wirksamen, wissenschaftlich fundierten Hautpflegeprodukte, die sanft zur Haut sind. Während des Amazon-Frühjahrsangebots haben die Kunden die Möglichkeit, einige der beliebtesten Produkte von COSRX zu unschlagbaren Preisen zu erwerben.

Die folgenden Produkte werden in den Amazon-Frühjahrsangeboten 2023 enthalten sein (bis zu 50 % Rabatt):

Advanced Snail 96 Mucin Power Essence

Die TikTokers sind nicht die Einzigen, die verrückt nach der Snail Essence sind. Es hat über 28.000+ Fünf-Sterne-Bewertungen auf Amazon, wobei viele behaupten, dass es bei trockener, geschädigter und zu Akne neigender Haut Wunder wirkt und hilft, die Hautbarriere zu stärken und die begehrte Porzellanhaut zu erreichen.

Ein Käufer schwärmte "Ich werde nicht lügen, ich habe den Hype auf TikTok gesehen. Habe es für mich selbst gekauft und GOSH, dieses Produkt ist erstaunlich. Ich verwende Retinol, da ich trockene Haut habe. Dieses Produkt behebt dieses Problem, heilt die Hautbarriere und lässt Ihre Haut strahlen!! SEHR ZU EMPFEHLEN."

Advanced Snail 92 All in one Cream

Die Snail Essence hat sich viral verbreitet, und die Snail Cream ist keine Ausnahme. Diese leichte, feuchtigkeitsspendende Creme enthält 92 Prozent Schneckensekret und ist bei Beauty-TikTokern sehr beliebt, da sie Hautschäden repariert, die Haut nährt und aufhellt und ein weiches und pralles Hautgefühl hinterlässt.

Tausende von Rezensenten haben die Ergebnisse der Creme gelobt und sie als "Hauptfeuchtigkeitspflege", "den heiligen Gral", "ich bin ein großer Fan" und "meine neue Obsession" bezeichnet. Ein Rezensent sagte "Heilige Kuh, das funktioniert großartig. [...] funktioniert FANTASTISCH! KEIN Duft, was bevorzugt wird. Keine Irritationen. Super feuchtigkeitsspendend. Es zieht IN die Haut ein, anstatt nur auf ihr zu verbleiben. Leicht klebrig, aber das verschwindet, sobald es eingezogen ist. Ich bin sicher, dass dies das nächste virale Produkt von TikTok sein wird. 10/10 empfehlen."

"Wir freuen uns, mit Amazon für den Frühjahrsverkauf zusammenzuarbeiten und unsere viralen TikTok-Produkte zu reduzierten Preisen anzubieten", sagte ein Sprecher von COSRX. "Wir sind der Meinung, dass jeder Zugang zu wirksamer Hautpflege verdient, und wir freuen uns, dass wir unsere Produkte zu einem erschwinglicheren Preis anbieten können."

Während des Amazon Frühjahrsverkaufs können Kunden COSRX-Produkte mit bis zu 50 % Rabatt erwerben. Lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen, einige der besten Hautpflegeprodukte auf dem Markt auszuprobieren.

Für weitere Informationen über den Amazon Frühjahrsverkauf besuchen Sie den COSRX Amazon Store.

