Alsergrund: Petra Leban zeigt „Mexikanische Madonna“

Anmeldung zur Führung in der Votivkirche: 0676/81 18 25 411

Wien (OTS/RK) - Der Verein „Rhythmus und Kultur“ veranstaltet in Kooperation mit der Votivkirche wieder einmal eine spannende Führung durch das Gotteshaus am Alsergrund. Beim Rundgang am Samstag, 25. März, stellt die Volksbildnerin Petra Leban den Teilnehmer*innen die „Mexikanische Madonna“ und viele andere Sehenswürdigkeiten in dem Andachtsort vor. Ausgangspunkt ist der Linke Seiteneingang der Votivkirche (9., Rooseveltplatz). Um 14.00 Uhr startet dort die Besichtigung. Die Besucher*innen entdecken mancherlei Besonderheiten des „Ringstraßen-Doms“ von Architekt Heinrich Ferstel. Die Führungsgebühr beträgt 17 Euro und berechtigt auch zum Eintritt ins Kirchenmuseum. Der Verein bittet um Anmeldungen: Telefon 0676/81 18 25 411. Weiters sind Reservierungen per E-Mail möglich: bm1110@bezirksmuseum.at.

Vom „Passionsaltar“ und dem Grabstein des Graf Niklas Salm bis zum Fenster für den Märtyrer Franz Jägerstätter erstreckt sich das beeindruckende Programm. Was ein überliefertes „Schneider-Spottlied“ mit der Votivkirche zu tun hat und wo sich der „Fenstergucker II“ befindet, wird Petra Leban im Laufe der rund 1,5 Stunden langen Exkursion dem Publikum gleichfalls verraten. Infos zur Gebetsstätte im Internet: www.votivkirche.at.

Allgemeine Informationen:

Volksbildnerin Petra Leban (Bezirksmuseum 11): www.bezirksmuseum.at

Votivkirche (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Votivkirche/

Salmgrabmal (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Salmgrabmal

Franz Jägerstätter (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Franz_Jägerstätter

Veranstaltungen im 9. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/alsergrund/

