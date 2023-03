ÖHV-Urlaubsradar: Ostern? In Österreich!

Knapp drei von vier Osterurlauber:innen verbringen die Ferien im eigenen Land. Top 3 Urlaubsziele: Steiermark, Kärnten und Oberösterreich.

Wien (OTS) - Gemeinsam mit den Meinungsforscher:innen von mindtake hat die Österreichische Hoteliervereinigung 1.000 Österreicher:innen nach ihren Urlaubsplänen für Ostern befragt: 27 % nutzen die freien Tage im Frühling für Urlaub. Wie immer hoch im Kurs: Österreich. Wenig überraschend für Dr. Markus Gratzer, Generalsekretär der ÖHV: „Landschaft, Kulinarik und Kultur: ungeschlagen. Preis und Leistung: ebenfalls ungeschlagen. Es verwundert also wenig, dass Herr und Frau Österreicher am liebsten im eigenen Land urlauben.“

Buchungslage gut, Steiermark ist beliebtestes Urlaubsziel

Mit der Buchungslage sei die Branche, so die Ergebnisse einer österreichweiten Blitzumfrage, zufrieden, es seien aber noch einige Zimmer frei: „Wer noch buchen will, findet in allen Bundesländern sehr attraktive Angebote in Top-Lagen“, spricht Gratzer jene 21% der Österreicher:innen an, die noch nicht entschieden haben, ob sie die Osterwoche in den eigenen vier Wänden verbringen oder doch auf Urlaub fahren wollen. Die Top 3-Urlaubsziele sind die Steiermark, Kärnten und Oberösterreich.

ÖHV-Urlaubsradar

Die ÖHV und das Meinungsforschungsinstitut mindtake befragen regelmäßig vor Schulferien eine repräsentative Auswahl von 1.000 Österreicher:innen zu ihren Urlaubsplänen.

Grafiken zur zur Aussendung finden Sie hier und hier zum Download

Weitere Pressemeldungen der ÖHV und Bildmaterial finden Sie unter www.oehv.at/presse

Rückfragen & Kontakt:

Martin Stanits

Leiter Public Affairs | Unternehmenssprecher

T: +43 664 516 08 31

martin.stanits @ oehv.at

www.oehv.at