#MITBESTIMMEN: Vortragsreigen in der AK Kärnten eröffnet mit „Wie Demokratien sterben“

Mit der am Donnerstag, den 23. März eröffneten Ausstellung zum Thema „Demokratie #MITBESTIMMEN“ zog Florian Wenninger vom IHSF-Wien rund 60 Personen mit seinem Vortrag in den Bann.

Klagenfurt (OTS) - Florian Wenninger, Leiter des Instituts für Historische Sozialforschung (IHSF) eröffnete mit seinem Vortrag mit dem Titel „Wie Demokratien sterben. Das Beispiel der Ersten Österreichischen Republik“ in der Arbeiterkammer Kärnten das Projekt „Demokratie #MITBESTIMMEN“. „Die Menschen müssen für das Thema Demokratie wieder sensibilisiert und darauf aufmerksam gemacht werden, darum ist des der AK Kärnten wichtig vor allem bildungspolitisch das Thema Demokratie immer in den Vordergrund zu stellen“, sagte Martin Kowatsch, Vorstandsmitglied der AK Kärnten, in seiner Eröffnungsrede.

Wenninger, der in seinem 60-Minuten-Vortrag den Ersten Weltkrieg als Urkatastrophe im 21. Jahrhundert bezeichnete, erzählte von dem wachsenden Gegensatz von Stadt- und Landbevölkerung aufgrund der verheerenden Bedingungen, die zu dieser Zeit herrschten. „Für Frauen trat ein neues weibliches Selbstbild ein, da sie Männerberufe übernehmen mussten und sich selbst organisierten, an der Front herrschte ein kolportiertes anderes Bild der Frau als in der Heimat“, erklärte Wenninger. Der Verlust des staatlichen Gewaltmonopols schuf die Voraussetzung für die Erste Republik. Am Land blieben die Bedingungen weiterhin schlecht. Kulturelle wie materielle Konfliktlinien entstanden und hatten ihren Höhepunkt mit dem brennenden Justizpalast am 15. Juli 1927. Mit der Wirtschaftskrise verschärften sich die Verteilungskämpfe zwischen Schutzbund und Heimwehr. 1933 entsteht eine chronisch instabile Herrschaft, die im Austrofaschismus implodiert.

Ergänzend zur Ausstellung „Demokratie #MITBESTIMMEN“ im ÖGB/AK Bildungsforum mit kostenlosen Führungen (Buchbar unter bildung@akktn.at / Tel: 050 477-2304) möchten die kommenden Vorträge im Frühjahr 2023 und Herbst/Winter 2023/24 Aspekte der Schau aufgreifen und anhand von Fachvorträgen vertiefen sowie zusätzliche Inputs liefern.



Die nächsten Vorträge:

DEMOKRATIE EINST UND HEUTE. HANS KELSEN UND DIE ÖSTERREICHISCHE BUNDESVERFASSUNG

Referent: Univ.-Prof. Dr. Thomas Olechowski,

Universität Wien

Termin: Do., 27. April, 18.30 Uhr

Infos & Anmeldung: ktn.ak.at/anmeldung





RADIKALISIERTER KONSERVATISMUS – WIE DIE MITTE NACH RECHTS RÜCKT

Referentin: Mag.a Natascha Strobl

Termin: Di., 23. Mai 2023, 18.30 Uhr

