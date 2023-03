Konzert mit Johanna Beisteiner im Bezirksmuseum 19

Wien (OTS/RK) - Am Sonntag, 26. März, organisiert der Kultur-Verein „K.U.N“ („Klassisches und Neues“) im Festsaal im Bezirksmuseum Döbling (19., Döblinger Hauptstraße 96) eine Matinee im Zeichen von Renaissance und Spätmittelalter. Der Auftritt der Sängerin, Gitarristin und Redekünstlerin Johanna Beisteiner geht um 11.30 Uhr los. Von instrumentalen Stücken auf der Solo-Gitarre bis zu Gesängen mit Gitarrenbegleitung und Anekdoten aus früherer Zeit erwartet die Zuhörer*innen ein liebevoll arrangiertes Programm. Der Eintritt ist gratis. Spenden des Publikums werden erbeten. Auskünfte zu dem Kultur-Termin geben die Organisator*innen per E-Mail: kv-klassischesundneues@gmx.at.

Kulturelle Aktivitäten aller Art gehen im Bezirksmuseum Döbling über die Bühne. Informationen über die nächsten Termine fordern Interessierte bei der ehrenamtlich wirkenden Leiterin, Brigitte Kolin, unter der Telefonnummer 368 65 46 an (Montag/Mittwoch am Vormittag). Zuschriften an die Bezirkshistorikerin per E-Mail: bm1190@bezirksmuseum.at.

