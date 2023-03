„Sport am Sonntag“ mit Ralf Rangnick im Live-Gespräch

Am 26. März um 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Oliver Polzer präsentiert „Sport am Sonntag“ am 26. März 2023 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Fußball: Ralf Rangnick im Live-Gespräch

Das ausführliche Interview mit dem Herren-Teamchef nach dem EM-Quali-Auftakt gegen Aserbaidschan live aus Windischgarsten.

Ski-alpin-Krise: Wie aus der Talfahrt ein Erfolgslauf werden soll

Im Studio bei Oliver Polzer diskutieren: ÖSV-Alpin-Chef Herbert Mandl, Alexandra Meissnitzer und Thomas Sykora.

Nordische Kombination: Johannes Lamparter auf dem Weg zum Gesamtweltcupsieg

22 Jahre nach Felix Gottwald kann wieder ein Österreicher die große Kristallkugel gewinnen.

