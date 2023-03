Blockadepolitik von Ministerin Gewessler gefährdet den Standort Steiermark

Graz (OTS) - Mit scharfer Kritik reagiert die Spitze der WKO Steiermark auf die Weigerung von Bundesministerin Leonore Gewessler, noch einmal über die Errichtung einer Koralmbahn-Haltestelle am Flughafen Graz zu diskutieren. „Hier wird für den Airport eine Jahrhundertchance vertan. Es ist absolut unverständlich, dass die Ministerin einfach alle Argumente vom Tisch wischt und damit dem gesamten Standort Steiermark Schaden zufügt“, so Präsident Josef Herk und Direktor Karl-Heinz Dernoscheg.

Noch gut zweieinhalb Jahre dauert es bis zur finalen Inbetriebnahme der Koralmbahn. Graz und Klagenfurt – und damit der gesamte Wirtschaftsraum Südösterreich – rücken damit entscheidend zusammen. Davon ausgeschlossen bleiben soll allerdings der Flughafen Graz. Obwohl die Trasse direkt vorbeiführt, sollen die Züge am Airport ohne Halt vorbeifahren. „Im Sinne einer nachhaltigen Verkehrsanbindung wird damit für den Flughafen eine Jahrhundertchance vertan. Als Wirtschaft pochen wir seit Jahren auf ein Umdenken, leider verweigert Ministerin Leonore Gewessler hier aber einmal mehr jede Form eines konstruktiven Diskurses“, kritisieren WKO Steiermark Präsident Josef Herk und Direktor Karl-Heinz Dernoscheg. Wie schon beim dreispurigen Ausbau der A9 stelle die Ministerin nämlich Ideologie über Sachpolitik, Argumente werden mit einem schlichten „Njet“ vom Tisch gewischt. „Damit schadet die Ministerin dem gesamten Standort“, so Herk und Dernoscheg. Denn bei der Haltestelle am Airport gehe es ja nicht darum, dass jeder Zug stehen bleibt. „Mit einer guten Takt-Planung lassen sich sowohl eine schnelle Erreichbarkeit der beiden Städte als auch eine Anbindung des Flughafens realisieren“, sind sich Herk und Dernoscheg sicher. Sie fordern darum – wie von Landeshauptmann Christopher Drexler vorgeschlagen – eine nochmalige Prüfung, da im jetzigen Baufortschritt eine solche Haltestelle noch realisierbar sei.

