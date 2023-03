Diagonale-Premiere für vierten Salzburg-Landkrimi „Dunkle Wasser“

TV-Ausstrahlung voraussichtlich 2024 in ORF 1

Wien (OTS) - Auch in diesem Jahr feierte eine ausgewählte ORF-TV-Produktion in Rahmen der Diagonale Kinopremiere in Graz: Auf Einladung von ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz wurde gestern, am 23. März 2023, der vierte Salzburg-Film aus der erfolgreichen Landkrimi-Reihe präsentiert. In „Dunkle Wasser“ sind erstmals Christoph Luser und Salka Weber im Ermittlungseinsatz. Nachdem die Leiche einer jungen Frau aus dem Mattsee geborgen wird, stehen die beiden Cops nicht nur beruflich vor einer großen Herausforderung, die sie in die rätselhafte Vergangenheit führt, sondern kommen auch mit der düsteren Geschichte Mattsees in Berührung und privat an ihre Grenzen. Neben Christoph Luser und Salka Weber standen im Frühjahr 2022 u. a. in Mattsee und der Stadt Salzburg in weiteren Rollen des ORF/ZDF-Spielfilms u. a. auch Fritz Karl, Erwin Steinhauer, Anna Tenta, Marie Faistauer, Emilia Leytner, Nikolaus Lessky, Peter Mitterrutzner, Susanne Michel und Thomas Mraz vor der Kamera. Ihr Landkrimi-Regiedebüt feiern Arash T. Riahi und Arman T. Riahi. Für das Drehbuch zeichnet – ebenfalls zum ersten Mal – Ralph Werner verantwortlich. „Dunkle Wasser“ ist eine Koproduktion von ORF, ZDF und Gebhardt Productions mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria und Land Salzburg.

Unter den Premierengästen waren u. a. die Regisseure Arash T. Riahi und Arman T. Riahi, die Hauptdarsteller/innen Christoph Luser und Salka Weber, Produzent Florian Gebhardt, Diagonale-Intendant Peter Schernhuber sowie viele andere. Durch den ORF-Abend im Schubertkino führte ORF-Fernsehfilmchefin Katharina Schenk.

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „Regionale Geschichten erzählt von den besten Autor/innen und umgesetzt von den besten Regisseur/innen Österreichs – das ist das öffentlich-rechtliche Erfolgsrezept unserer Landkrimis, mit dem wir sowohl beim Publikum als auch bei Festivals regelmäßig punkten. Und so freut es mich ganz besonders, dass wir für ‚Dunkle Wasser‘ mit Arash T. Riahi und Arman T. Riahi zwei der innovativsten Filmemacher des Landes gewinnen konnten.“

ORF-Fernsehfilmchefin Katharina Schenk: „‚Dunkle Wasser‘ ist ein weiteres Beispiel für den Facettenreichtum der ORF-Landkrimis. Nicht nur zeugen die immer wechselnden Schauplätze von der Vielseitigkeit der österreichischen Landschaft, auch die Ermittlungsteams lassen ein breites Spektrum an Charakteren zu. In ‚Dunkle Wasser‘ loten Salka Weber und Christoph Luser die Grenzen ihrer Figuren aus. Die Wasser im neuen Landkrimi sind nicht nur dunkel, sie sind abgrundtief.“

Arash T. Riahi: „Die Zuschauer/innen erwartet ein dunkler, düsterer Film mit vielen Schichten und Ebenen – und hoffentlich Erfrischung in diesem Genre. Wir haben ein neues Ermittlerpaar ins Leben gerufen und versucht, es ganz anders zu gestalten als das Ermittlerpaar davor.“ Arman T. Riahi weiter: „Uns war wichtig, dass das Publikum einen Film mit einem internationaleren Look sieht und die Geschichte bis zum letzten Moment spannend bleibt. Wir mögen das Landkrimi-Format sehr. Ich persönlich finde, dass es eines der spannendsten Krimi-Formate im europäischen Fernsehen ist, weil es innovativ ist und immer etwas Neues bietet.“

Mehr zum Inhalt

Die Leiche einer 17-Jährigen wird aus dem Mattsee gezogen. Der im gleichnamigen Ort aufgewachsene Chefinspektor Dorner (Christoph Luser) übernimmt den Fall. Da er aber nach einem traumatischen Erlebnis mehrmals negativ im Dienst aufgefallen ist, wird ihm die junge Ermittlerin Alex (Salka Weber) als „Aufpasserin“ zugeteilt. Schnell wird der Fall persönlich für Dorner: Die Tote ist die Tochter seiner Jugendfreundin. Seine Nähe zu den Beteiligten ist Alex nicht sehr geheuer, doch sie bringt auch Vorteile. Einer der Verdächtigen ist der Kleinkriminelle Max Kozak (Thomas Mraz), von dem Dorner überzeugt ist, der Mörder in seinem allerersten Fall gewesen zu sein. Bewiesen werden konnte das aber nie. Bei einer Einvernahme kommt es zu einem schrecklichen Zwischenfall, der alles in Frage stellt. Dorner muss nicht nur in seine eigene Vergangenheit eintauchen, sondern sich auch mit der düsteren Geschichte Mattsees auseinandersetzen. Und es gibt einiges, das er der zunehmend argwöhnischer werdenden Alex verschweigt. Doch aus den dunklen Wassern von Mattsee wird die Wahrheit ans Licht kommen …

Und wer die Premiere des Salzburger Landkrimis „Dunkle Wasser“ nicht mehr erwarten kann, findet alle bisherigen Landkrimis zum Bingewatchen auf Flimmit (flimmit.at).

Weitere Informationen zum ORF auf der Diagonale sind online unter presse.ORF.at abrufbar.

