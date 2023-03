ORF-„Pressestunde“ mit Karl Nehammer, Bundeskanzler und Bundesparteiobmann, ÖVP

Am 26. März um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Bundeskanzler Karl Nehammer, ÖVP, führt seit 15 Monaten die türkis-grüne Koalition durch eine Zeit der vielen Krisen. Krieg, Teuerung und die Pandemie prägen die Regierungsarbeit. In einer groß angelegten Rede versuchte der Kanzler vor zwei Wochen an Profil zu gewinnen – zum Ärger des Koalitionspartners. Wie steht es um „das Beste beider Welten“ in der Koalition? Statt der lange diskutierten Mietpreisbremse konnten sich ÖVP und Die Grünen diese Woche auf einen Wohnkostenzuschuss einigen. Wird darüber hinaus das Thema Klimaschutz zur koalitionären Zerreißprobe? Nehammer hat sich in der Debatte um ein Aus für neue Verbrenner-Fahrzeuge in der Europäischen Union auf die Seite der deutschen Regierung gestellt.

Nach Ober- und Niederösterreich könnte es auch nach der Landtagswahl in Salzburg zu einer schwarz-blauen Regierungszusammenarbeit kommen. Ist für ÖVP-Bundesparteiobmann Nehammer nach der nächsten Nationalratswahl auch eine FPÖ-ÖVP-Koalition im Bund denkbar?

Die Fragen stellen:

Johanna Hager

„Kurier“

und

Hans Bürger

ORF

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at