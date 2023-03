Baustellen-Highlights 2023: Mehr Klimafreundlichkeit und sichere Brücken für den Verkehr in Wien

Wien (OTS/RK) - Die Gesamtinstandsetzungen der Aspernbrücke und der Westausfahrt sind ein wichtiger Beitrag für die Verkehrssicherheit von Wiens Brücken. Die Umgestaltung der Reinprechtsdorfer Straße zur klimafreundlichen Straße nimmt Fahrt auf. Durch den Ausbau der Radfahrinfrastruktur und Investitionen in den öffentlichen Verkehr wird die emissionsarme Mobilität gefördert.

Umfassende Instandsetzung der Aspernbrücke

Über 70 Jahre nach ihrer Errichtung erfährt die Aspernbrücke eine Gesamtinstandsetzung. Die unmittelbar bei der Urania gelegene Brücke erhält unter anderem eine neue Brückenausrüstung, der Korrosionsschutz und Betonteile werden erneuert. Gleichzeitig wird auch ein wichtiger Lückenschluss im neuen Radhighway zwischen der Donaustadt und der Inneren Stadt hergestellt: Ein neuer Zweirichtungsradweg in Fahrtrichtung stadtauswärts führt künftig über die Aspernbrücke, Aspernbrückengasse und Praterstraße zum Praterstern. Die Vorarbeiten für die Instandsetzung der Aspernbrücke beginnen im April, die Hauptbaumaßnahmen starten im Juli dieses Jahres. Während dieser Arbeiten bleiben immer zwei Fahrstreifen je Fahrtrichtung aufrecht, der Geradeausfahrstreifen in die Aspernbrückengasse entfällt und muss örtlich umfahren werden. Dazu Baustellenkoordinator Christian Zant: “Da es sich um eine gut genutzte Verkehrsverbindung handelt, wird die Baustelle großräumig mittels Avisotafeln angekündigt werden. Besonders in den ersten Tagen der Baustelle Aspernbrücke ersuche ich die Verkehrsteilnehmer*innen allerdings um etwas Geduld. Erfahrungsgemäß dauert es einige Tage, bis sich die neue Verkehrssituation eingespielt hat.” Die Brückensanierung wird im April 2024 abgeschlossen sein. Abgestimmt auf die Arbeiten am Radhighway werden im Juni 2023 Feuchtigkeitsabdichtungen beim U-Bahn-Aufnahmegebäude Rotensterngasse erneuert, dadurch kommt es zum Entfall von Fahrstreifen. Die Arbeiten der Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau im Bereich Aspernbrückengasse und Praterstraße werden in zwei Hauptbauphasen zwischen August 2023 und Oktober 2024 durchgeführt. In der ersten Phase 2023 wird auf Seite der Richtung Praterstern führenden Fahrstreifen gearbeitet, die für die Dauer der Arbeiten dem Individualverkehr nicht zur Verfügung stehen. Die Zufahrtsmöglichkeit für Anrainer*innen und Einsatzfahrzeuge bleibt aufrecht. Die weiteren Details sind derzeit in Ausarbeitung. Die Oberfläche wird im Zuge des Projekts attraktiv umgestaltet und mit Begrünung, Sitzgelegenheiten und kühlender Infrastruktur versehen.

Sanierung Westausfahrt

Ab 10. Juli 2023 wird für die Dauer von ca. einem Jahr die Westausfahrt beginnend bei der Hütteldorfer Brücke stadtauswärts bis zur Stützmauer Grünauerbach saniert. Vor allem die Tragwerke der Nikolaibrücke weisen mittlerweile starke Zeitschäden auf. Der Verkehr wird in dieser Zeit über einen Gegenverkehrsbereich auf Seite des 13. Bezirks umgeleitet, je Fahrtrichtung stehen immer zwei Fahrstreifen zur Verfügung. Für Radfahrer*innen gibt es ebenfalls eine beschilderte Umleitung, da der Radweg entlang des Wienflusses teilweise für die Arbeit an den Tragwerken und die Baustellenlogistik in Anspruch genommen werden muss. Das Naherholungsgebiet Wienfluss bleibt jedoch – auch für Fußgänger*innen – zugänglich. Im Sommer 2024 wird die Westausfahrt wieder für den Verkehr freigegeben.

U-Bahn: Erhaltungsarbeiten und Ausbau

Die U4-Tunneldecke bekommt seit 2021 etappenweise neue Feuchtigkeitsabdichtungen. In diesem Jahr wird der dritte und damit letzte Abschnitt am Franz-Josefs-Kai von der Salztorbrücke bis zur Augartenbrücke saniert. Die Vorarbeiten dazu werden von den Wiener Linien in den Osterferien von 1. – 8. April durchgeführt, die Hauptbautätigkeit erfolgt in den Sommermonaten von Anfang Juni bis Ende August, im September folgt die Fahrbahninstandsetzung durch die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau. Wie in den Vorjahren sind dafür Einschränkungen der verfügbaren Fahrstreifen und Verschwenkungen erforderlich. Der Fuß- und Radverkehr bleiben aufrecht. Die Fertigstellung ist für 1. Oktober geplant.

Aufgrund der Arbeiten in Zusammenhang mit dem Linienkreuz U2xU5 wird es in den Monaten Juli und August im Bereich der Unterführung Matzleinsdorfer Platz wieder zu einer Fahrstreifeneinengung mit Einrichtung eines Gegenverkehrsbereichs kommen. Je Fahrtrichtung steht ein Fahrstreifen zur Verfügung. Am Friedrich-Schmidt-Platz werden Abdichtungsarbeiten für die U2-Station Rathaus durchgeführt, auch hier wird es zu einer vorübergehenden Einengung kommen.

Sanierungen und Gleisbauarbeiten entlang des Gürtels

Am inneren Gürtel im Abschnitt Lerchenfelder Straße bis Lazarettgasse werden von der Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau örtliche Betonfeldsanierungen durchgeführt. Wie gewohnt kommt es dabei zu Fahrstreifeneinschränkungen. Parallel dazu führen die Wiener Linien an mehreren Stellen dringend erforderliche Gleisbauarbeiten durch. Am Europaplatz wird bereits Anfang Mai zu arbeiten begonnen, dabei werden zahlreiche Weichen, Kreuzungen und Gleise erneuert. Die Fertigstellung dieser Arbeiten ist für den 16. Juli vorgesehen. Von Juli bis September werden Gleisbauarbeiten inklusive Weichentausch bei der Josefstädter Straße, Währinger Straße und am Liechtenwerder Platz/Augasse jeweils im Bereich der Gürtelplateaus und Umgebung durchgeführt. Die genauen Verkehrsmaßnahmen werden derzeit erarbeitet, der Gürtel selbst bleibt während der Arbeiten durchgehend befahrbar.

Mehr Aufenthaltsqualität in Margareten

Im Mai beginnt die Umgestaltung der Reinprechtsdorfer Straße hin zu einer klimafreundlichen Straße mit verbesserter Aufenthaltsqualität. Das beinhaltet neue Sitzgelegenheiten, Baumscheiben, Wasserspiele und eine Aufwertung des Gehsteigs durch Granitpflaster. Baum- und Strauchpflanzungen unterstützen ein angenehmes Mikroklima. Für die Arbeiten sind abschnittsweise Fahrbahnsperren nötig. Es wird empfohlen, den Bereich örtlich zu umfahren. Der öffentliche Verkehr wird lokal umgeleitet.

Wasserrohrauswechslungen und Straßenbau

In der Brigittenau werden im Juni die Wasserrohre in der Adalbert-Stifter-Straße im Kreuzungsbereich mit der Dresdner Straße erneuert, um die dort lebenden Wiener*innen auch weiterhin mit bestem Hochquellwasser versorgen zu können. Um den straffen Zeitplan einhalten zu können und die Rohrauswechslung auf dem verkehrsintensiven Plateau durchführen zu können, sind zum Teil Nacht- und Wochenendarbeiten erforderlich. Darauf abgestimmt erfolgt in den Sommermonaten Juli und August die Wiederherstellung der Fahrbahn. Bei der Gelegenheit wird die Fahrrad-Querung der Adalbert-Stifter-Straße verbessert, in Fortsetzung des neuen Zweirichtungsradwegs aus der Lorenz-Müller-Gasse. Die genauen Verkehrsmaßnahmen werden derzeit erarbeitet.

Von Juli bis September wird in der Ketzergasse im Abschnitt von ONr. 200 bis Brunner Straße der zweite und abschließende Teil der Straßenbauarbeiten erledigt. Eine erneuerte Fahrbahn und Baumpflanzungen sorgen für ein frisches Gesicht der Ketzergasse. Es wird wieder eine örtliche Umleitung mit Ausschilderung geben.

Im Anschluss an die laufenden Rohrlegungsarbeiten der Stadt Wien – Wiener Wasser in der Wundtgasse im 12. Bezirk und der Atzgersdorfer Straße wird die Oberfläche wieder instandgesetzt und gleichzeitig die Radinfrastruktur ausgebaut. Es werden eine provisorische Einbahnführung in Teilen der Wundtgasse und eine ausgeschilderte Umleitung eingerichtet. Die Arbeiten sollen im September abgeschlossen sein.

Ebenfalls in einer Kombination aus Wasserrohrlegung und Straßenbau wird in Liesing in der Anton-Baumgartner-Straße im Abschnitt Altmannsdorfer Straße bis Gutheil-Schoder-Gasse voraussichtlich von Juni bis September gearbeitet. Hier wird es voraussichtlich zu einer Einbahnführung kommen, die genauen Verkehrsmaßnahmen werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Mit einem baulich getrennten Zweirichtungsradweg in der Krottenbachstraße zwischen Cottagegasse und Flotowgasse entsteht in Döbling eine hochwertige Radfahranlage. Der Umgebungsbereich wird zudem durch Baumpflanzungen und neue Grünflächen aufgewertet. Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, werden bei den in die Krottenbachstraße einmündenden Straßen (Obkirchergasse, Friedlgasse und Flotowgasse) Gehsteigvorziehungen errichtet, auch die Beleuchtung und Ampelanlage werden modernisiert. Über die Baudauer wird grundsätzlich ein Fahrstreifen je Fahrtrichtung aufrechterhalten, phasenweise wird es eine örtliche Umleitung über Obkirchergasse - Hutweidengasse – Budinskygasse geben. Baubeginn war am 14. März 2023, geplantes Bauende ist der 9. September.

