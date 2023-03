Jubiläum in Schladming-Dachstein: Fünf Tage Musik und Frühlingsskilauf

Vom 29.3 bis 2.4. findet die 30. Ausgabe der “Puntigamer Musikanten Ski-WM” statt / Musikalisches Highlight: Die “Fäaschtbänkler” spielen im Festzelt im WM Park Planai

Schladming (OTS) - Die Puntigamer Musikanten Ski-WM feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum und wird vom 29. März bis 2. April in der steirischen Urlaubsregion Schladming-Dachstein mit einer Reihe von Veranstaltungen gefeiert. Das Festival beginnt wie üblich mit dem Eröffnungs-Open-Air bei Stockers Erlebniswelt in Rohrmoos und bietet danach über fünf Tage alles, was das Herz eines echten Ski- und Musikfans begehrt: Optimale Pistenverhältnisse für den Frühlingsskilauf, kombiniert mit bester musikalischer Unterhaltung bei Konzerten in der Rohrmooser Erlebniswelt, im Festzelt im WM Park Planai sowie auf zahlreichen Skihütten der Planai, Hochwurzen und Reiteralm.



Alle Infos rund um das bunte Programm gibt es online auf

www.schladming-dachstein.at/musikantenskiwm.



