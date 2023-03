Junge ÖVP: Bundesjugendvertretung bestätigt Julian Christian als Vorsitzenden

25-jähriger Ottakringer Jugendbezirksrat ist seit 2021 Vorsitzender der gesetzlichen Interessenvertretung aller Kinder und Jugendlichen

Wien (OTS) - „Als größte politische Jugendorganisation übernehmen wir als Junge ÖVP auf Gemeinde-, Landes- und Bundesebene Verantwortung, um Kindern und Jugendlichen eine starke Stimme zu geben. Mit Julian Christian hat die Bundesjugendvertretung auch in Zukunft einen verlässlichen Vertreter für die Anliegen junger Menschen. Er ist in der Jugendpolitik bestens vernetzt und weiß, welche Themen wir für die Jugend vorantreiben müssen“, so die Bundesobfrau der Jungen ÖVP Staatssekretärin Claudia Plakolm.

Julian Christian engagiert sich bereits seit Schulzeiten politisch und ist derzeit auch Jugendbezirksrat in Wien-Ottakring. Seit 2019 ist er Mitglied im Präsidium der JVP, 2021 wurde er erstmals zum Vorsitzenden gewählt und heute in dieser Funktion bestätigt. „Wir müssen die starke Stimme der jungen Menschen im ländlichen Raum und in den Städten sein. Die Jugendlichen in Österreich sind vielseitig und in Zeiten multipler Krisen gibt es auch mehrere Herausforderungen zu lösen, wie beispielsweise die Stärkung der psychischen Gesundheit, die Auswirkungen der Teuerung und auch, dass die Gesellschaft wieder stark zusammenhält“, so Julian Christian.

