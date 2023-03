LINKS verteilt Sekt für Alle statt Champagner für wenige!

Wiener Partei lädt zum Protest-Drink gegen die European Gas Conference

Wien (OTS) - Im Rahmen der Demonstration „Stoppt die Gaslobby“ gestaltet die Partei LINKS einen Sektempfang. Am 28. März startet um 17:30 der Protest am Stephansplatz. LINKS ist mit alkoholischem und antialkoholischem Schaumwein vertreten, für alle, die sich dem Protest gegen die European Gas Conference anschließen wollen.

„Während Gas-Lobbyist*innen mit ihren fetten Gewinnen eine Champagner-Party feiern, wissen viele nicht wie sie die Heizkosten zahlen sollen. Das ist nicht gerecht. Wir fordern ein gutes Leben für alle!“, betont Anna Svec, Sprecherin bei LINKS.

Die European Gas Conference ruft nicht nur Klimaschützer*innen auf den Plan. Die Wiener Partei LINKS will auch auf den undemokratischen Charakter der Energie-Gespräche und die unzureichende Umverteilung von Vermögen aufmerksam machen. So werden LINKS-Aktivist*innen Sekt für Alle ausschenken, während beim „Champagne Roundtable“ der Gaskonferenz hinter verschlossenen Türen über die Energiezukunft Europas entschieden wird.

Küche für Alle* am Kardinal-Nagl-Platz

Bereits am Sonntag, den 26. März, können hungrige und interessierte Menschen bei gratis Linsensuppe, Kebap und co. mit LINKS in Kontakt kommen. Ab 14 Uhr findet am Kardinal-Nagl-Platz in Wien Landstraße eine „KüfA“ (Küche für Alle) statt, bei der kostenlos Essen ausgegeben und über die aktuelle Teuerungssituation gesprochen wird.

